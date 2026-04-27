Türk sinemasında son yıllarda yükselişe geçen uluslararası ortak yapımlar, farklı kültürleri evrensel hikâyelerle buluşturarak izleyiciye yeni anlatım alanları açmaya devam ediyor. Bu alanda öne çıkan projelerden biri de Türkiye ile Portekiz arasında hayata geçirilen ilk ortak yapım olma özelliği taşıyan “Portekiz Aşkı”. Güçlü oyuncu kadrosu ve duygusal anlatımıyla dikkat çeken film, şimdiden sinemaseverlerin radarına girmiş durumda. Portekiz Aşkı konusu nedir, nerede yayınlanacak? Portekiz Aşkı oyuncuları kimler?

PORTEKİZ AŞKI NEREDE YAYINLANACAK?

Sektör kaynaklarından edinilen bilgilere göre “Portekiz Aşkı”, 8 Mayıs 2026 tarihinde Türkiye’de sinema salonlarında izleyiciyle buluşacak. Yaz sezonu öncesine denk gelen bu tarih, filmin özellikle romantik drama türüne ilgi duyan izleyiciler için sezonun öne çıkan yapımlarından biri olabileceğine işaret ediyor.

PORTEKİZ AŞKI FİLMİNİN KONUSU

Film, hayatı beklenmedik bir şekilde altüst olan bir kadının yeniden ayağa kalkma ve kendini keşfetme sürecini merkezine alıyor. Hikâyenin başkahramanı Yasemin, dışarıdan kusursuz görünen bir yaşam sürmektedir. Başarılı bir kariyeri, düzenli bir hayatı vardır ancak özel hayatında yaşadığı büyük bir ihanet, tüm dengeleri sarsar.

Uzun süredir birlikte olduğu nişanlısı Yaman’ın ihanetiyle derin bir kırılma yaşayan Yasemin, hayatını geride bırakıp yeni bir başlangıç yapmaya karar verir. Bu amaçla çıktığı yolculuk, beklenmedik aksiliklerle bambaşka bir yöne evrilir. Valizini ve parasını kaybetmesiyle zor durumda kalan Yasemin, bir arkadaşının yardımıyla Portekiz’de kalacak bir yer bulur ve Jose isimli bir adamla aynı evi paylaşmak zorunda kalır.

Başlangıçta gergin ve mesafeli ilerleyen bu zorunlu birliktelik, zamanla farklı bir bağa dönüşür. Yasemin için bu süreç yalnızca bir kaçış değil aynı zamanda kendini yeniden keşfettiği, duygusal olarak iyileştiği ve hayata yeniden tutunduğu bir dönüşüm hikâyesine evrilir. “Aşkın dili yoktur” mottosunu merkezine alan film, farklı kültürlerden gelen iki insanın ortak duygularda nasıl buluşabildiğini etkileyici bir dille anlatıyor.

PORTEKİZ AŞKI OYUNCULARI KİMLER?

Filmin dikkat çeken bir diğer yönü ise uluslararası yapıya sahip oyuncu kadrosu. Başrollerde hem Türkiye’den hem de yurtdışından tanınan isimler yer alıyor:

Cansu Dere – Yasemin

İsmail Demirci – Yaman

Diogo Morgado – Jose

Cansu Dere’nin oynadığı Yasemin karakteri, filmin duygusal merkezini oluştururken İsmail Demirci’nin üstlendiği Yaman karakteri hikâyenin kırılma noktalarından birini temsil ediyor. Portekizli oyuncu Diogo Morgado ise Jose karakteriyle filme uluslararası bir boyut kazandırıyor.

Yönetmen koltuğunda İsmail Şahin otururken, yapım süreci Diopter Film ve G-NR Film iş birliğiyle hayata geçirildi. Bu yönüyle “Portekiz Aşkı”, yalnızca hikâyesiyle değil, üretim süreciyle de dikkat çeken uluslararası bir proje olarak öne çıkıyor.