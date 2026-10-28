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Medya
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Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:35

Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi

Meltem Akçöl ve Erdem Adilce’nin başrollerini paylaştığı, Trabzon’da çekilen NOW dizisi Sevdam Karadeniz, reyting yarışında beklenen başarıyı yakalayamadı. Sezona iddialı bir giriş yapan yapım, üçüncü bölümüyle izlenme oranlarında ciddi bir düşüş yaşarken final kararı da kesinleşti. Dizinin ekran macerası kısa sürecek.

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Editor
 Ezgi Sezer
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Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.10.2026
saat ikonu 11:35
|
GÜNCELLEME:
28.10.2026
saat ikonu 11:35

imzası taşıyan Sevdam Karadeniz, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamasına rağmen izleyiciyi reyting listelerinde istediği ölçüde yakalayamadı. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen final kararının ardından gözler yeni bölüm sonuçlarına çevrilmişti. Ancak açıklanan rakamlar, diziye bir şans daha verilmesi ihtimalini zayıflattı ve ekranlara veda edeceği tarih netleşti.

SEVDAM KARADENİZ REYTİNGLERDE BEKLENEN YÜKSELİŞ GELMEDİ

’in merakla beklenen üçüncü bölümü, reyting listelerinde istediği sonucu alamadı. Dizi, Total kategorisinde 1,25 reytingle 23. sırada yer alırken AB grubunda 0,79 reytingle 30. sıraya geriledi. ABC1 kategorisinde ise 1,01 reytingle 27. sırada kendine yer bulabildi.

Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi

Bir önceki haftaya kıyasla yaşanan kayıp da dikkat çekti. Total grubunda 0,59, AB’de 0,25 ve ABC1’de 0,57 puan düşüş kaydeden yapım, özellikle AB kategorisinde 1 reyting barajının altına indi. Beklentilerin gerisinde kalan bu sonuçlar, dizinin geleceğine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırdı.

Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi

FİNAL BÖLÜMÜNÜN YAYIN TARİHİ AÇIKLANDI

Reytinglerde yaşanan düşüşün ardından Sevdam Karadeniz için final kararı kesinleşti. Dizinin 2 Kasım Pazartesi akşamı yayımlanacak dördüncü bölümüyle ekran macerasını tamamlayacağı öğrenildi. Böylece kısa süredir izleyiciyle buluşan yapım, beklenen çıkışı gerçekleştiremeden yayın hayatına veda edecek.

Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi

İZLEYİCİLERDEN FİNAL KARARINA TEPKİ

Dizinin final yapacağının duyulması, sosyal medyada da gündem oldu. Yapımın devam etmesini isteyen bazı izleyiciler, kararın erken alındığını savunarak tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada 'Bir şans daha verin', 'Reyting hesabı yapmak için çok erken', 'Final olmasın' gibi yorumlar paylaşıldı. İzleyicilerin dizinin devam etmesine yönelik çağrılarına rağmen Sevdam Karadeniz’in dördüncü bölümüyle final yapması bekleniyor.
 

Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi

SEVDAM KARADENİZ KONUSU NEDİR?

Sevdam Karadeniz, ’da yaşayan Alazlılar ve Yeniceliler aileleri arasındaki yıllardır süren düşmanlığın ortasında filizlenen bir aşkı konu alıyor. Başrollerini Meltem Akçöl’ün Zeyşan, Erdem Adilce’nin ise Kuzey karakteriyle paylaştığı dizide, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve aile sırları iki gencin hayatını derinden etkiliyor.

Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi

Aileler arasındaki husumet, Zeyşan ile Kuzey’i istemedikleri bir evliliğe sürüklerken bu zorunlu birliktelik zamanla farklı duyguların ortaya çıkmasına neden oluyor. İmkânsız aşk, intikam, ihanet ve geçmişin sırları etrafında şekillenen hikâye, Karadeniz’in atmosferinde iki ailenin çatışmasını ve gençlerin bu mücadele içindeki yaşamını ekranlara taşıyor.
 

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ETİKETLER
#Trabzon
#Mia Yapım
#Sevdam Karadeniz
#Alazlılar
#Yeniceliler
#Medya
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