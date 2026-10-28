Sevdam Karadeniz için yolun sonu göründü! Reytinglerdeki sert düşüş finali getirdi

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Mia Yapım imzası taşıyan Sevdam Karadeniz, yayın hayatına büyük beklentilerle başlamasına rağmen izleyiciyi reyting listelerinde istediği ölçüde yakalayamadı. Geçtiğimiz hafta gündeme gelen final kararının ardından gözler yeni bölüm sonuçlarına çevrilmişti. Ancak açıklanan rakamlar, diziye bir şans daha verilmesi ihtimalini zayıflattı ve ekranlara veda edeceği tarih netleşti.
Sevdam Karadeniz’in merakla beklenen üçüncü bölümü, reyting listelerinde istediği sonucu alamadı. Dizi, Total kategorisinde 1,25 reytingle 23. sırada yer alırken AB grubunda 0,79 reytingle 30. sıraya geriledi. ABC1 kategorisinde ise 1,01 reytingle 27. sırada kendine yer bulabildi.
Bir önceki haftaya kıyasla yaşanan kayıp da dikkat çekti. Total grubunda 0,59, AB’de 0,25 ve ABC1’de 0,57 puan düşüş kaydeden yapım, özellikle AB kategorisinde 1 reyting barajının altına indi. Beklentilerin gerisinde kalan bu sonuçlar, dizinin geleceğine ilişkin belirsizliği ortadan kaldırdı.
Reytinglerde yaşanan düşüşün ardından Sevdam Karadeniz için final kararı kesinleşti. Dizinin 2 Kasım Pazartesi akşamı yayımlanacak dördüncü bölümüyle ekran macerasını tamamlayacağı öğrenildi. Böylece kısa süredir izleyiciyle buluşan yapım, beklenen çıkışı gerçekleştiremeden yayın hayatına veda edecek.
Dizinin final yapacağının duyulması, sosyal medyada da gündem oldu. Yapımın devam etmesini isteyen bazı izleyiciler, kararın erken alındığını savunarak tepkilerini dile getirdi. Sosyal medyada 'Bir şans daha verin', 'Reyting hesabı yapmak için çok erken', 'Final olmasın' gibi yorumlar paylaşıldı. İzleyicilerin dizinin devam etmesine yönelik çağrılarına rağmen Sevdam Karadeniz’in dördüncü bölümüyle final yapması bekleniyor.
Sevdam Karadeniz, Trabzon’da yaşayan Alazlılar ve Yeniceliler aileleri arasındaki yıllardır süren düşmanlığın ortasında filizlenen bir aşkı konu alıyor. Başrollerini Meltem Akçöl’ün Zeyşan, Erdem Adilce’nin ise Kuzey karakteriyle paylaştığı dizide, geçmişten gelen hesaplaşmalar ve aile sırları iki gencin hayatını derinden etkiliyor.
Aileler arasındaki husumet, Zeyşan ile Kuzey’i istemedikleri bir evliliğe sürüklerken bu zorunlu birliktelik zamanla farklı duyguların ortaya çıkmasına neden oluyor. İmkânsız aşk, intikam, ihanet ve geçmişin sırları etrafında şekillenen hikâye, Karadeniz’in atmosferinde iki ailenin çatışmasını ve gençlerin bu mücadele içindeki yaşamını ekranlara taşıyor.