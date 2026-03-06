Menü Kapat
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?

‘Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?’ gibi soruların cevapları merak ediliyor. Yeni sezonda öne çıkan dizilerinden olan Sevdiğim Sensin 4. Bölümüyle sosyal medyada gündem oldu. İşte dizinin son bölümünde yaşanan gelişmeler ve izleme detayları…

İzleyiciler ‘Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?’ gibi soruların cevaplarını araştırıyor. Sezona bomba gibi bir giriş yapan dizi her geçen gün daha da heyecanlı bir hale geliyor.

SEVDİĞİM SENSİN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Evet dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Erkan’ın yavaş yavaş duygularını anladığı dikkat çekerken Dicle’nin de güçlü duruşu takdir topluyor.

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?


SEVDİĞİM SENSİN 4. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Dizinin 4. bölümünde gerilim ve duygusal çatışmalar ön plana çıktı. Erkan, hem kendi hayatını hem de Dicle’nin hayatını kurtarabilmek için Ferman’la kritik bir pazarlık yapmak zorunda kaldı. Anlaşmanın ardından Dicle’yi de yanına alarak köşke dönen Erkan’ın gelişi, aile içinde yeni gerilimlerin fitilini ateşledi.

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?


Köşkteki gelişmeler bununla da bitmedi. Civan, kimliğini gizleyerek Ferman adına gözcülük yapmak amacıyla şoför olarak köşke sızdı. Ancak asıl hedefi, Dicle ile Erkan’ın evliliğinin sona ermesini engellemekti.

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?

Diğer yandan Esat ve İnci, oğullarının köşke dönmesinden memnuniyet duysa da Dicle için köşk hayatı oldukça zorlu başladı. Özellikle İnci’nin Dicle’ye karşı tavrı ve kurduğu planlar, genç kadının köşkteki mücadelesini daha da zorlu bir hale getirdi.

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?

DİCLE İLE ERKAN BOŞANACAK MI?

Aldur Ailesi, Dicle ile Erkan’ın boşanması için hazırlıklara başlasa da sürecin düşündükleri kadar kolay olmayacağını kısa sürede fark etti. Aile içinde kurulan yeni planlar ve artan gerilim, dizinin dramatik yönünü daha da güçlendirdi.

Erkan ise iki farklı hayat arasında sıkışıp kaldı. Bir yanda Dicle ile yürüyen boşanma süreci, diğer yanda Burçin’le hızla ilerleyen nişan hazırlıkları… Gerçeği Dicle’ye en başından açıkça anlatamayan Erkan, istemeden de olsa farklı bir yöntem izlemek zorunda kaldı.

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?

Ancak Erkan’ın gizli planının ortaya çıkmayacağını düşünmesi büyük bir yanılgı oldu. Yaşanan gelişmeler Dicle için derin bir yıkıma yol neden oldu. Erkan ile Burçin arasındaki ilişki de bambaşka bir noktaya doğru ilerledi.

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?

SEVDİĞİM SENSİN OYUNCU KADROSU

Dizi, güçlü hikâyesini geniş ve deneyimli oyuncu kadrosuyla destekliyor. Başrollerde Hüseyin Avni Danyal, Esra Ronabar ve Özlem Conker gibi usta oyuncular yer alıyor. Bunun yanı sıra Deniz Işın, Cihat Süvarioğlu, Umutcan Ütebay, Elçin Zehra İrem ve Nihan Büyükağaç gibi genç oyuncular da dizinin enerjisini yükselten performanslarıyla öne çıkıyor.

Sevdiğim Sensin 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sevdiğim Sensin 4. Bölümde neler oldu?

Barış Baktaş, Emrah Aytemur, Deniz Karaoğlu, Yılmaz Kunt, Manolya Maya, Murat Seven ve Bensu Uğur ise hikâyeyi güçlendiren yardımcı rollerde izleyici karşısına çıkıyor.

