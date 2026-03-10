Menü Kapat
Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi büyük ilgi gördü! Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç’tan samimi destek

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi ‘Doktor Başka Hayatta’ geçtiğimiz pazar ilk bölümüyle yayınlandı ve izleyiciden yoğun ilgi gördü. Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç, sosyal medyadan yaptığı paylaşım ile Türkoğlu’na destek verdi ve dostluklarını pekiştirdi.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi büyük ilgi gördü! Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç’tan samimi destek
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
10.03.2026
saat ikonu 08:50
|
GÜNCELLEME:
10.03.2026
saat ikonu 08:54

’nun yeni dizisi ‘’, geçtiğimiz pazar akşamı ilk bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Dizi, Türkoğlu’nun hayranları tarafından büyük ilgi gördü ve sosyal medyada gündem oldu.

SILA TÜRKOĞLU’NUN YENİ DİZİSİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ!

, eski rol arkadaşı ve yakın dostu Sıla Türkoğlu’nu yalnız bırakmadı. Sosyal medya hesabından paylaştığı destek mesajında, Türkoğlu’nun sahnesini çekerek, “Canım benim, yolunuz açık olsun” notunu ekledi. İkili, böylece dostluklarını hem ekran dışında hem de sosyal medyada pekiştirmeye devam ediyor.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi büyük ilgi gördü! Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç’tan samimi destek

“DOKTOR: BAŞKA HAYATTA” HAFIZASINI KAYBEDEN BİR DOKTORUN MÜCADELESİNİ ANLATIYOR

NOW TV’nin yeni yerli dizisi “Doktor: Başka Hayatta”, hafızasını tamamen kaybeden bir doktorun yeniden hayata tutunma çabasını ekranlara taşıyor.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi büyük ilgi gördü! Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç’tan samimi destek

Dizi, Umutpark Tıp Vakfı Hastanesi’nin saygın şefi Prof. Dr. İnan Kural’ın ağır bir saldırı sonucu uyandığında son 12 yılına dair hiçbir anısını hatırlamamasını konu alıyor.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi büyük ilgi gördü! Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç’tan samimi destek

İnan, tanımadığı ilişkiler ve cevaplanmamış sorularla dolu bir dünyada hem mesleki hem de özel hayatını yeniden kurmak zorunda kalıyor. Yapım, karakterin geçmişine odaklanmak yerine, geleceğini inşa etme mücadelesini ekrana taşırken kimlik, aşk ve ikinci şans temalarını işliyor.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi büyük ilgi gördü! Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç’tan samimi destek

DİZİSİ HAKKINDA

Ekranların en sevilen yapımlarından Kızılcık Şerbeti, dört sezondur izleyicilerle buluşuyor. Dizi, sürükleyici hikâyesi ve güçlü oyuncu kadrosu ile dikkat çekiyor. Kadrodaki birçok oyuncu, dizideki iş birlikleri sayesinde kalıcı dostluklar kazandı.

Sıla Türkoğlu’nun yeni dizisi büyük ilgi gördü! Eski rol arkadaşı Ceren Karakoç’tan samimi destek

Doğa karakterini oynayan Sıla Türkoğlu ve Nursema rolüyle hafızalara kazınan Ceren Karakoç, dizide başlayan dostluklarını hâlen sürdüren isimlerden. Üç sezon boyunca birlikte çalışan ikili, yolları ayrılmış olsa da birbirlerine destek olmayı ihmal etmiyor.

