Survivor her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden hırslı ve sürpriz yarışmacılarla mücadeleyi ekrana taşıyor. Yarışmanın sevenleri her oyunu ve ödülü yakından takip ediyor. Tuttuğu takımın kazanmasını isteyen izleyiciler, ekran başında heyecan dolu anlara şahit oluyor. Survivor her akşam saat 20.00'de başlıyor. Bugün de öyle başlamasını bekleyen izleyiciler, yarışmayı yayın saatinde ekranda göremedi ve gündeme şu soruları taşıdı; Survivor bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? İşte TV8 yayın akışı.

HABERİN ÖZETİ Survivor Türkiye bugün yok mu, yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? 31 Mart 2026 TV8 yayın akışı! 20.00'de Survivor neden yok, bu akşam yayınlanacak mı? Survivor'ın bu akşam yayınlanması beklenen yeni bölümü, Türkiye ile Kosova arasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası elemeleri play-off final maçının yayınlanacak olması nedeniyle ertelendi. Survivor her akşam saat 20.00'de başlıyor. Bugün Türkiye-Kosova maçı saat 21.45'de yayınlanacak. Bu sebeple Survivor'ın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. TV8'in yayın akışında maç ve ilgili programlar yer alıyor. Türkiye, 2002'den bu yana Dünya Kupası'na katılma hasretini gidermek için mücadele ediyor.

SURVİVOR YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI?

Survivor bu akşam sekteye uğradı! Dünya Kupası elemelerinde Türkiye- Kosova maçının saat 21.45'de yayınlanacak olmasıyla bu akşam yeni bölüm yayınlanmayacak. İzleyenlerin aklında tek bir soru: Survivor yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TV8 YAYIN AKIŞI 26 MART 2026 PERŞEMBE

•07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

•09:00 - Gel Konuşalım

•12:30 – Survivor Ekstra/ Canlı

•16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

•18:45 – Milli Maça Doğru/ Canlı

•21:45 – Kosova – Türkiye/ Canlı

•00:15 – Milli Maçın Ardından/ Canlı

•01:30 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

•03:30 - Zahide Yetiş'le Tadımız Kaçmasın

•05:30 – Tuzak

GALİBİYET FİNALE YÜKSELTİYOR

A Milli Futbol Takımımız, 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off finalinde bugün deplasmanda Kosova ile karşılaşarak tarihinin en önemli mücadelelerinden birine çıkacak. 2026 Dünya Kupası’na katılma yolunda belirleyici nitelik taşıyan bu kritik karşılaşma, Türkiye genelinde milyonlarca futbolsever tarafından büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle “Milli maç saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?” sorusu da sıkça araştırılıyor.

Kosova – Türkiye mücadelesi, Ay-Yıldızlı ekibimizin 2002 yılından bu yana süren Dünya Kupası hasretini sona erdirme hedefi açısından büyük önem taşıyan bir 90 dakika olacak. İngiliz hakem Michael Oliver’ın yöneteceği bu önemli gecede, Milli Takımımızın galibiyetle sahadan ayrılarak 2026 Dünya Kupası bileti alması halinde yaşanacak sevinç dalgası şimdiden tüm yurtta hissedilmeye başlandı. Türkiye ile Kosova, bugün oynanacak olan 2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off final karşılaşmasıyla birlikte tarihlerinde dördüncü kez birbirlerine rakip olacak.