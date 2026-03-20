 Arzu Akçay

Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz dizisi, izleyicisi tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Ekranların fenomen yapımı Taşacak Bu Deniz, yeni bölümünün ekranlara gelip gelmeyeceği araştırılıyor. Cuma akşamlarının vazgeçilmezi olan Taşacak Bu Deniz’in 22. bölümü ne zaman yayınlanacak? sorusu dikkat çekiyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok? İşte detaylar…

GİRİŞ:
20.03.2026
saat ikonu 12:53
|
GÜNCELLEME:
20.03.2026
saat ikonu 12:53

‘Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman?’ sorusu merak edilerek araştırılmaya başlandı. ekranlarının fenomen dizisi Taşacak Bu Deniz, izleyicisi tarafından merak edilerek araştırılmaya devam ediyor. Başrollerinde Ulaş Tuna Astepe, Deniz Baysal, Burak Yörük ve Ava Yaman’ın yer aldığı Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle Cuma günü ekranlara gelip gelmeyeceği merak ediliyor. Peki, Taşacak Bu Deniz yeni bölüm ne zaman? Taşacak Bu Deniz yeni bölüm neden yok? sorusunu sizin için araştırdık. İşte detaylar…

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

TRT 1 ekranlarının yoğun ilgi ile izlenen dizisi Taşacak Bu Deniz, hayranları tarafından yoğun ilgi ile takip ediliyor. Son bölümüyle adeta izleyicisinden tam not alan Taşacak Bu Deniz, yeni bölümüyle merak edilerek araştırılmaya başlandı.

Geçtiğimiz hafta 21. bölümüyle ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz, Eleni ve Fadime’nin kazasının arkasındaki kişinin Eyüphan’ın olduğunu öğrenilmesiyle her sahnesi yoğun ilgi ile izlenmişti. Her Hafta Cuma günü ekranlara gelen Taşacak Bu Deniz, ‘Yeni bölüm ne zaman?’ sorusuyla tekrardan gündem oluyor.

'Taşacak Bu Deniz', 20 Mart 2026 Cuma günü yeni bölümüyle ekranlara gelmeyecek. Bu sebeple de haftaya 27 Mart 2026 Cuma günü TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

TAŞACAK BU DENİZ YENİ BÖLÜM NEDEN YOK?

Taşacak Bu Deniz dizisi, Ramazan Bayramı’nın ilk günü olan 20 Mart 2026 Cuma günü ekranlara gelmeyecek. Bayram haftasında tatile çıkan Taşacak Bu Deniz, haftaya 27 Mart 2026 Cuma günü ekranlara gelecek.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Taşacak Bu Deniz’in 21. bölümünde, Gezep, Eleni’nin Adil ve Esme’nin kızı olduğunu öğrenmesiyle büyük sevinç yaşar. Esme ve İlve’nin bu sırrı yıllardır sakladıklarını öğrendikleri vakit deliye döner.

Diğer bir yandan Adil’in Eyüphan’ı Koçari’den kovması istenmeyen sonuçları ortaya çıkarır. Şerif’in ortaya çıkardığı kaosta ayrıca da Oruç’un reisliği de sınanmaya başlar. Bu sırada Eleni ve Oruç’un bağları da daha güçlü olur. İso ve Fadime’de yaşadıkları yüzleşmeyle derinden sarsılıyorlar.

Adil’in keçileri köylüler tarafından serbest bırakılır. Şerif’ten korunmak istediği Esme’yi de yanından hiç ayırmaz. Son sahne de yer alan Hicran’ın Eleni’yi Esme’den çalmak istemesiyle, Esme’nin yapacağı sonuçlar herkesi derinden sarsar.

