The Traitors Türkiye'nin yayınlanacağı kanal açıklandı! İzleyiciye büyük sürpriz

Giray Altınok başta Prens olmak üzere birçok dikkat çeken yapımda yer aldı. Türkiye versiyonu ile ekranlara gelecek The Traitors Türkiye programının sunuculuğunu üstlenecek ünlü isim sosyal medyanın da diline düştü. İlk etapta dijital platformlarda yayınlanması planlanan programın yayın kanalı da nihayet belli oldu.

THE TRAİTORS TÜRKİYE'NİN YAYINLANACAĞI KANAL AÇIKLANDI

Birçok izleyicinin Prens dizisiyle tanıdığı Giray Altınok, farklı bir konseptle Türkiye’de ilk kez gerçekleşecek olan The Traitors Türkiye ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Programın fragmanı, izleyiciler arasında büyük merak uyandırmıştı. “The Traitors Türkiye ne zaman başlıyor? Hangi kanalda yayınlanacak?” soruları gündemdeyken sürpriz bir gelişme yaşandı.



Yapım, Kanal D tarafından satın alındı ve izleyiciler artık programı Kanal D ekranlarında takip edebilecek.

THE TRAİTORS TÜRKİYE YARIŞMACI KADROSUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Giray Altınok’un enerjik sunumuyla ekranlara taşınacak olan The Traitors Türkiye, yarışmacı kadrosuyla şimdiden sosyal medyanın gündeminde. Dünyanın dört bir yanındaki versiyonları milyonlarca izleyiciye ulaşan bu gizemli reality şov, Türkiye uyarlamasıyla izleyiciye hem strateji hem de heyecan vaat ediyor.

TÜRKİYE VERSİYONU İÇİN GERİ SAYIM DEVAM EDİYOR



Türkiye versiyonu için geri sayım sürerken, yarışmada boy gösterecek isimler de netleşti. İngiltere, ABD ve Kanada’daki başarılarından sonra Türkiye’de de dikkatleri üzerine çeken yapım, tanıtım fragmanıyla sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Katılımcılar arasında hem “masum” hem de “hain” rollerini üstlenecek isimler bulunuyor. Kimlerin hangi rolde olacağı ise izleyiciye sürpriz olacak bu da yarışmanın gerilimini katlıyor.

THE TRAİTORS TÜRKİYE’DE 20 İSİM

Şato atmosferinde geçen The Traitors Türkiye, strateji, psikolojik oyunlar ve sürprizlerle dolu bölümleriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Fragmanda birbirinden ünlü 20 isim yer alıyor.

Yusuf Güney

Pascal Nouma

Yiğit Poyraz

Özgür Balakar

Melih Kunukçu

Jak Cem Avnayım

Saadet Özsırkıntı

Selim Yuhay

Emre Uzunboy

Öykü Berkan

Tara de Vries

Mert Öztürk

Yasemin Yılmaz

Yaren Alaca

Emir Elidemir

İlkay Buharalı

Hülya Uğur

Ayliz Yaşar

Yasemin Yürük



SOSYAL MEDYADA YANKI UYANDIRDI



Fragmanın yayınlanmasının ardından yarışmacı isimleri sosyal medyada hızla gündem oldu. Henüz ekrana gelmeden büyük ilgi gören The Traitors Türkiye, izleyiciye strateji, gerilim ve entrika dolu anlar yaşatmaya hazırlanıyor.



