Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

Son dönemde ekranlarda en çok konuşulan isimlerden biri haline gelen Uraz Kaygılaroğlu, yeni projesiyle dikkatleri üzerine çekti. Ünlü oyuncu, dizi çekimlerinin yoğun temposu hakkında içini dökerken, bu süreçte yaşadığı zorlukları samimi bir şekilde paylaştı. Kaygılaroğlu, dizi setlerinin sadece fiziksel değil, psikolojik açıdan da oldukça yorucu olduğunu belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.03.2026
saat ikonu 11:57
|
GÜNCELLEME:
19.03.2026
saat ikonu 11:57

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, dizi çekimlerinin zorluklarına değinen ünlü , "Dizi çekmek çok zor iş, kolay değil. Haftada 5-6 gün, 12 saat oradasın. 120 kişi bir evin içinde nefes alanı yok. Akşam eve gidiyorum, uyuyorum, kalkıyorum, tekrar geliyorum gidiyorum" dedi. Kaygılaroğlu'nun bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

DİZİ SETLERİNİ ELEŞTİRDİ

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerine sert eleştiride bulundu. Yaptığı açıklamayla setteki çalışma koşullarının zorluklarına değinen ünlü isim kısa sürede gündem oldu.

Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Uraz Kaygılaroğlu’nun açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok takipçi, Kaygılaroğlu'nun yaşadığı yoğun temposunu anlayışla karşıladı ve dizi sektörünün zorluklarına dikkat çekti.

Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

Bazı kullanıcılar ise setlerin bu kadar zorlayıcı olmasına rağmen Kaygılaroğlu’nun rolünde nasıl başarılı olduğuna dair yorumlar yaparak, oyuncunun profesyonelliğine dikkat çektiler.

Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu, 30 Haziran 1987'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olan Kaygılaroğlu, oyunculuğa olan ilgisi ve yeteneğiyle kısa sürede televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri olmuştur.

Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

Kariyerine 2008 yılında yayınlanan Es-Es dizisiyle adım atan Uraz Kaygılaroğlu, özellikle 2011-2012 yıllarında TRT 1'de yayınlanan Pis Yedili ve Harem gibi gençlik ve komedi dizilerindeki performanslarıyla dikkat çekmiştir. Ancak asıl büyük çıkışını 2015'te Baba Candır dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle yakalamıştır.

Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

Komedi yeteneğiyle tanınan Kaygılaroğlu, sonrasında Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı ve Üç Kuruş gibi projelerde yer alarak dramatik ve aksiyon temalı yapımlarda da başarılı performanslar sergilemiştir. Dijital platformlardaki projeleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış, BluTV ve Netflix gibi mecralarda izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

Bunun yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, sunuculuk da yapmış ve Tam Zamanı ile Sıra Sende Türkiye gibi programlarda ekran karşısına geçmiştir.

ETİKETLER
#oyuncu
#uraz kaygılaroğlu
#Çalışma Koşulları
#Dizi Setleri
#Sektör Eleştirisi
#Medya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.