Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerini eleştirdi! ‘120 kişi aynı evin içinde’

Sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, dizi çekimlerinin zorluklarına değinen ünlü oyuncu, "Dizi çekmek çok zor iş, kolay değil. Haftada 5-6 gün, 12 saat oradasın. 120 kişi bir evin içinde nefes alanı yok. Akşam eve gidiyorum, uyuyorum, kalkıyorum, tekrar geliyorum gidiyorum" dedi. Kaygılaroğlu'nun bu açıklamaları, sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük ilgiyle karşılandı.

URAZ KAYGILAROĞLU DİZİ SETLERİNİ ELEŞTİRDİ

Yeraltı dizisinin Bozo’su Uraz Kaygılaroğlu dizi setlerine sert eleştiride bulundu. Yaptığı açıklamayla setteki çalışma koşullarının zorluklarına değinen ünlü isim kısa sürede gündem oldu.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK YANKI UYANDIRDI

Uraz Kaygılaroğlu’nun açıklamaları sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Birçok takipçi, Kaygılaroğlu'nun yaşadığı yoğun temposunu anlayışla karşıladı ve dizi sektörünün zorluklarına dikkat çekti.



Bazı kullanıcılar ise setlerin bu kadar zorlayıcı olmasına rağmen Kaygılaroğlu’nun rolünde nasıl başarılı olduğuna dair yorumlar yaparak, oyuncunun profesyonelliğine dikkat çektiler.

URAZ KAYGILAROĞLU KİMDİR?

Uraz Kaygılaroğlu, Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu, 30 Haziran 1987'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Reklamcılık bölümünden mezun olan Kaygılaroğlu, oyunculuğa olan ilgisi ve yeteneğiyle kısa sürede televizyon ekranlarının tanınan isimlerinden biri olmuştur.

Kariyerine 2008 yılında yayınlanan Es-Es dizisiyle adım atan Uraz Kaygılaroğlu, özellikle 2011-2012 yıllarında TRT 1'de yayınlanan Pis Yedili ve Harem gibi gençlik ve komedi dizilerindeki performanslarıyla dikkat çekmiştir. Ancak asıl büyük çıkışını 2015'te Baba Candır dizisinde canlandırdığı Haluk karakteriyle yakalamıştır.

Komedi yeteneğiyle tanınan Kaygılaroğlu, sonrasında Masumlar Apartmanı, Sefirin Kızı ve Üç Kuruş gibi projelerde yer alarak dramatik ve aksiyon temalı yapımlarda da başarılı performanslar sergilemiştir. Dijital platformlardaki projeleriyle de geniş bir izleyici kitlesine ulaşmış, BluTV ve Netflix gibi mecralarda izleyicilerin beğenisini kazanmıştır.

Bunun yanı sıra Uraz Kaygılaroğlu, sunuculuk da yapmış ve Tam Zamanı ile Sıra Sende Türkiye gibi programlarda ekran karşısına geçmiştir.

