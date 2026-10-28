Uzak Şehir 71. bölüm fragmanı neden silindi? Seyircinin gözünden o detay kaçmadı!

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir’de yeni bölüm heyecanı giderek artarken fragmanın silinmesi sosyal medyada tartışma konusu oldu. Alya’nın topuklu ayakkabıyla göründüğü sahnenin yeniden paylaşılan fragmanda botlarla yer alması, izleyicilerin yorumlarına neden oldu.

UZAK ŞEHİR 71. BÖLÜM FRAGMANI NEDEN SİLİNDİ?

Dizinin 70. bölümünde tansiyon yükseldi. Alya, Ecmel’in karşısına çıkarak elindeki silahı ona doğrulttu. Ancak tetiği çekemeden fenalaşması, yaşananların ardından neler olacağına ilişkin soru işaretlerini artırdı.

Cihan’ın Alya’ya, “Senin neyin var Alya, neyin var bana bir söyle…” sözleriyle seslenmesi de final sahnesinin dikkat çeken anları arasında yer aldı. Bu gelişmelerin ardından izleyiciler, Alya ve Cihan arasında yaşanacakları öğrenmek için yeni bölüm fragmanını beklemeye başladı.

FRAGMAN SİLİNDİ, AYAKKABI DETAYI GÜNDEM OLDU

71. bölüm fragmanında Cihan’ın Alya’yı kucağına alarak hastaneye yetiştirmeye çalıştığı anlar öne çıktı. Ancak fragmanın kısa süre sonra kaldırılması ve yeniden yayınlanması, izleyicilerin görüntülerdeki ayrıntılara daha fazla dikkat etmesine yol açtı.

Fragmanın yeniden paylaşılmasıyla birlikte Cihan’ın Alya’yı kucağına aldığı sahnedeki ayakkabı farkı gündeme geldi. İlk görüntülerde topuklu ayakkabıyla görülen Alya’nın, yeniden yayınlanan fragmanda botlarla yer alması izleyicilerin dikkatinden kaçmadı.

SOSYAL MEDYADA FRAGMAN TARTIŞMASI

Fragmanın silinip yeniden paylaşılması, dizinin takipçileri arasında farklı yorumlara neden oldu. Bazı izleyiciler ayakkabı ayrıntısının önemli olmadığını savunurken bazıları da fragmanın bu nedenle kaldırılmış olabileceğini düşündü.

Sosyal medyada yapılan yorumlarda şu ifadeler öne çıktı:

• "Ya tek kusurunuz bu olsun"

• "Bunun için etkileşimi yok ettiniz"

• "Yanlış ayakkabı görünüyor diye fragmanı mı sildiniz şaka mı?"

• "Görmezden gelirdik etkileşim ziyan oldu"

• "Yarım milyon izlenme gitti yazık"

Fragmanın hangi nedenle kaldırıldığına ilişkin kesin bir açıklama bulunmazken ayakkabı ayrıntısı, Uzak Şehir izleyicilerinin gündemine girmeyi başardı. Yeni bölümde Alya ve Cihan arasında neler yaşanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.