Uzak Şehir dizisinin Meryem’i kimdir? Cihan’ın büyük aşkı Meryem’in hikayesi ne?

Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip edilen fenomen dizisi Uzak Şehir dizisine Meryem karakteri dahil oluyor. Yayınlandığı günden bu yana izleyiciyi ekran başına kilitleyen dizide Meryem karakterinin kim olduğu merakla bekleniyordu. Dizinin yeni bölümlerine Meryem karakterinin dahil olmasıyla birlikte kim olduğu araştırılmaya başlandı. Peki, Uzak Şehir dizisinin Meryem’i kimdir? Cihan’ın büyük aşkı Meryem’in hikayesi ne? İşte detaylar…

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?
Uzak Şehir dizisi Kanal D ekranlarında büyük bir ilgiyle takip edilmeye devam ediyor. Ekranların reyting rekortmeni fenomen dizisi yeni bölümleriyle izleyiciden beğeni topluyor. Yayınlandığı günden bu yana bir an olsun gündemden düşmeyen fenomen diziye merakla beklenen ‘’ karakteri dahil oluyor. Dizinin yayınlandığı ilk günden bu yana Cihan’ın büyük aşkı olarak adlandırılan ‘Meryem’ karakterinin kim olduğu da merak ediliyor. Yayınlanan yeni bölümleriyle izleyiciyi ekran başına kilitleyen Uzak Şehir dizisinde Meryem’in kim olduğu araştırılıyor. Peki, Uzak Şehir dizisinin Meryem’i kimdir? Cihan’ın büyük aşkı Meryem’in hikayesi ne? Uzak Şehir dizisindeki ‘Meryem’ karakteri hakkında merak edilenleri sizin için araştırdık. İşte Uzak Şehir Meryem’e dair bilinmeyenler…

UZAK ŞEHİR DİZİSİNİN MERYEM’İ KİMDİR?

Kanal D ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir, tüm hızıyla yayınlanmaya devam ediyor. Konusu ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çeken dizi, yeni sezonda yine fırtına gibi esiyor. Yayınlanan her bölümüyle seyirciyi ekran başına kilitlemeyi başaran diziye Meryem karakteri dahil oldu. Dizide başladığı günden bu yana adı geçen Meryem karakterinin sonunda projeye dahil olacağı öğrenildi.

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?

Yayınlandığı günden bu yana izlenme rekorları kıran , Kanal D ekranlarının büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Hem televizyon izleyicilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini çeken diziye bu kez çok büyük ses getirecek bir karakter dahil oluyor. Yeni sezonda güçlü senaryosuyla dikkatleri üzerine çeken Uzak Şehir dizisine merakla beklenen Meryem karakteri dahil oluyor. Meryem karakterinin kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılıyor.

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?

Uzak Şehir dizisindeki Meryem karakteri, projenin ilk bölümlerinde Cihan Albora’nın ilk ve tek aşkı olarak tanıtılmıştı. Uzak Şehir dizisinde yayınlandığı günden bu yana ismi geçen Meryem karakteri, Cihan’ın yıllardır hasretini çektiği büyük aşkı olarak biliniyor. Uzak Şehir dizisinin yayınlandığı ilk günden bu yana Cihan’ın büyük aşkı olarak adlandırılan ‘Meryem’ karakteri sonunda diziye dahil oluyor.

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?

Her hafta nefes kesen bölümleriyle reytinglerde zirveyi yakalayan Uzak Şehir dizisinde ‘Meryem’ karakterini başarılı oyuncu oynuyor. Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal’ın başrollerinde yer aldığı Uzak Şehir dizide Meryem karakterinin hikayesi de merak konusu oldu. Cihan ile büyük bir aşk yaşadıkları bilinen Meryem’in diziye dahil olduktan sonra nasıl bir hikâye doğrultusunda ilerleyecekleri de araştırılıyor.

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?

UZAK ŞEHİR DİZİSİ CİHAN’IN BÜYÜK AŞKI MERYEM’İN HİKAYESİ NE?

Yayınlandığı günden bu yana hem televizyon izleyicilerin hem de sosyal medya kullanıcılarının yoğun ilgisini gören Uzak Şehir’de Boran'ın geri gelmesiyle beraber Cihan ve Alya aşkı tehlikeye girmişti. Şimdilerde Meryem karakterinin de diziye dahil olmasıyla birlikte Cihan ve Alya arasındaki ilişkinin nasıl ilerleyeceği merak edildi.

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?

Uzak Şehir dizisinde Cihan Albora’nın hikâyesi yarım kalmış olan eski aşkı Meryem’in normal şartlarda 3. sezonda projeye dahil olacağı söyleniyordu. Fakat Meryem’in 3. sezon için planlanan hikâyesi öne alındı. Diziye 55. bölüm itibarıyla yürek yakan hikayesiyle dahil olacak Meryem’i başarılı oyuncu Ceren Moray oynayacak.

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?

Hem komedi, hem de dram türündeki projelerde etkili oyunculuğuyla tanınan Ceren Moray’ın üstleneceği Meryem karakterinin hikayesi yürekleri sarsacak. Meryem’in Cihan’la düğün günü yaşanan silahlı saldırı sonrası yollarının ayrılmasıyla başlayan hikâye izleyicide derin bir hüzün oluşturacak.

Uzak Şehir dizisinin Meryem'i kimdir? Cihan'ın büyük aşkı Meryem'in hikayesi ne?

Cihan’ın başka bir evlilik yapması Meryem’in hayatını alt üst ederken, bir yandan babası, diğer yandan yurt dışında zorla evlendirildiği adam Meryem’i çok yıpratacak. Olayın üzerinden yıllar geçmesiyle birlikte Meryem’in Cihan’la hapishanede yolları kesişecek. Uzak Şehir dizisinde Cihan ve Alya aşkı tekrar bir sarsıntı yaşarken, artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.

