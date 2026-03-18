Vefa Sultan final kararı aldı! Ramazan ayının favori dizisiydi

Ramazan boyunca TRT 1 ekranlarında izleyicisiyle buluşan Vefa Sultan, bu gece son bölümüyle ekranlara veda ediyor. Başrolünü İsmail Ege Şaşmaz’ın üstlendiği dizi, 00.15’te yayınlanacak final bölümüyle izleyicilere veda etmeye hazırlanıyor.
VEFA SULTAN FİNAL KARARI ALDI
Geçtiğimiz yıl başlayan ve Ramazan ayına özel yayın akışıyla dikkat çeken dizi, geniş bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edildi. Hafta içi her akşam izleyicisiyle buluşan yapımın finali, diziyi sevenler için büyük bir heyecan uyandırıyor.
Dizinin finaline saatler kala resmi sosyal medya hesaplarından paylaşılan son bölüm fragmanı, izleyiciler arasında merak ve beklentiyi artırdı.
“VEFA SULTAN” DİZİSİNİN KONUSU
“Vefa Sultan”, Osmanlı İstanbul’unun manevi atmosferini ekrana taşıyan bir tarih‑dram dizisi. Yapım, Muslihuddin Mustafa olarak da bilinen Vefa Sultan’ın ilme, hakikate ve tasavvufa adanmış yaşamını konu alıyor.
Dizide, İstanbul’un manevi liderlerinden biri olan Vefa Sultan’ın içsel arayışı ve Konstantiniyye’nin fethine uzanan manevi yolculuğu anlatılıyor. Yapım, yalnızca şehrin fethini değil, aynı zamanda insan gönüllerini fethetme çabasını ve dönemin sosyal‑kültürel dokusunu tarihî bir atmosferle ekrana taşıyor.
“VEFA SULTAN” DİZİSİ OYUNCU KADROSU
İsmail Ege Şaşmaz – Vefa Sultan
Merve Uçer – Belinay
Alper Türedi – Şeyh Kudsi
Mücahit Koçak – Yareli
Ömer Turan
Mert Karabulut
Derda Yasir Yenal – Celaleddin
Dursun Ali Erzincanlı – Molla Gürani
Ahmet İlker Okumuş
Levent Sülün – Meczup Malik
Cemal Gönen – Müderris Kamil
Suat Sungur – Zinnur Efendi
Diğer oyuncular arasında ise birçok deneyimli ve genç oyuncu yer alıyor. Örneğin Ali Buhara Mete, Ayşen İnci, Latif Akgedik, Erkan Meriç, Ferhan Vural, Burçin Yıldırım, Emre Özcan, Merve Nur Bengi, Erman Cihan, Fırat Çöloğlu, Alper Düzen ve Turgay Tanülkü gibi isimler dizide bulunuyor.