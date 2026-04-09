Dün akşam ekranlara gelen Yeraltı dizisinin 11. bölümü, izleyicileri adeta ekrana kilitledi. Paşa’nın içine düştüğü derin üzüntü, Yeraltı dünyasındaki dengeleri alt üst etti ve güç dengelerinde büyük bir sarsıntıya yol açtı.

Bozo’nun sert ve ani müdahalesi ile Ceylan’ın yürek burkan duygusal çağrısı arasında kalan Paşa, artık eski hayatına geri dönemeyecek gibi görünüyor. Onun yaşadığı çalkantılar, hem arkadaşlarını hem de düşmanlarını derinden etkiliyor.

HABERİN ÖZETİ Yeraltı dizisi 11. Bölümde neler oldu? Yeraltı'nda Paşa’nın yaşadığı kayıp derinden sarsıyor Yeraltı dizisinin 11. bölümü, Paşa'nın yaşadığı trajik kayıp sonrası içine düştüğü üzüntü, Bozo ve Ceylan'ın müdahaleleri ve Kartal'ın gelişiyle Yeraltı dünyasındaki dengeleri altüst etti. Paşa, sevdiği kadını kaybetmenin derin üzüntüsüyle hayata tutunma gücünü yitirdi. Bozo sert müdahalesiyle, Ceylan ise şefkatli yaklaşımıyla Paşa'yı toparlamaya çalıştı. Avrupa'dan gelen Kartal, Yeraltı'ndaki güç dengelerini sarsacak yeni bir çatışmanın fitilini ateşledi. Azize için savunma dönemi bitti, stratejik hamleler ve yeni ittifaklar dönemi başladı.

Peki, Yeraltı dizisi 11. bölümde neler yaşandı? İşte bölümün dikkat çeken ayrıntıları ve sahnelerinin perde arkası…

NOW ekranlarının ilgiyle takip edilen dizisi Yeraltı, 11. bölümüyle 8 Nisan 2026 Çarşamba akşamı izleyiciyi ekran başına kilitledi. Paşa’nın yaşadığı trajik kaybın ardından verdiği kritik kararlar ve Bozo ile yüzleşmesi, bölümün en dikkat çeken sahneleri arasında yer aldı.



Sevdiği kadını kollarında kaybeden Paşa, derin bir boşluğa sürüklenir ve hayata tutunma gücünü neredeyse tamamen yitirir.

Onu toparlamak için devreye giren Bozo, sert ve direkt müdahalesiyle Paşa’yı ayağa kaldırmaya çalışırken; Ceylan ise yumuşak ve şefkat dolu yaklaşımıyla kalbinden dokunur. Bu iki tamamen zıt yol, Paşa’yı giderek daha da kararsız ve kırılgan bir hâle getirir.



Tam bu karmaşa içinde Avrupa’dan gelen gizemli misafir Kartal, Yeraltı’ndaki güç dengelerini kökten sarsacak yeni bir çatışmanın kıvılcımını çakar.

Azize için artık savunma dönemi geride kalmış, stratejik hamleler ve yeni ittifaklar kurma zamanı başlamıştır. Yeraltı dünyasında dengeler yeniden yazılmak üzeredir.

