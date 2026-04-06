Medya
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer

Yiğit Uçan Kuruluş Orhan’dan ayrılıyor mu? Yiğit Uçan Kuruluş Orhan’dan neden ayrılıyor?

Kuruluş Orhan ismiyle yayın hayatına devam eden dönem dizisinde şoke eden bir ayrılık haberi geldi. Çarşamba akşamlarının iddialı projelerinden biri olan dizide uzun yıllardır Boran Alp karakterini üstlenen oyuncunun diziden ayrılacağı öne sürüldü. Peki Yiğit Uçan Kuruluş Orhan’dan ayrılıyor mu? Yiğit Uçan Kuruluş Orhan’dan neden ayrılıyor?

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
06.04.2026
saat ikonu 09:12
|
GÜNCELLEME:
06.04.2026
saat ikonu 09:12

Kuruluş Orhan adıyla ekran yolculuğunu sürdüren dönem dizisinden izleyicileri şaşırtan bir ayrılık iddiası gündeme geldi. Çarşamba akşamlarına damga vuran yapımlardan biri olan dizide, uzun süredir Boran Alp karakterine hayat veren oyuncunun projeye veda edeceği konuşuluyor. Peki, Yiğit Uçan gerçekten Kuruluş Orhan kadrosundan ayrılıyor mu? Ayrılık iddialarının arkasında hangi nedenler yer alıyor?

HABERİN ÖZETİ

Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.
Kuruluş Osman dizisinde Boran Alp karakterini canlandıran Yiğit Uçan'ın projeden ayrılacağı iddia ediliyor.
Yiğit Uçan'ın uzun süredir canlandırdığı Boran Alp karakterine veda edeceği öne sürülüyor.
Ayrılığın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmamış olsa da, senaryo değişiklikleri ve olası yeni yapılanmanın etkili olabileceği konuşuluyor.
Başrolünde Mert Yazıcıoğlu'nun yer aldığı dizide Boran Alp karakterinin vedasının hikayeye nasıl yansıyacağı merak ediliyor.
Kuruluş Osman'ın ikinci sezonuna ilişkin henüz resmi bir karar açıklanmadı.
Bilgi Okunma süresi 20 saniyeye düşürüldü.

YİĞİT UÇAN KURULUŞ ORHAN’DAN AYRILIYOR MU?

Uzun yıllardır evreninde “Boran Alp” karakterine hayat veren Yiğit Uçan’ın, Kuruluş Orhan kadrosuna veda edeceği öne sürüldü. Dizinin kemik kadrosunda yer alan oyuncunun ayrılığı, izleyiciler arasında şimdiden büyük yankı uyandırdı.

YİĞİT UÇAN KURULUŞ ORHAN’DAN NEDEN AYRILIYOR?

Ayrılığın nedeni hakkında resmi bir açıklama yapılmış değil. Ancak sektör kulislerinde, senaryoda yapılması planlanan değişiklikler ve olası yeni yapılanmanın bu kararda etkili olabileceği konuşuluyor. Yapım ekibinden henüz net bir bilgi gelmemesi, belirsizliği artırıyor.

HİKÂYEDE NASIL BİR DEĞİŞİM OLACAK?

Başrolünde Mert Yazıcıoğlu’nun yer aldığı dizide, Boran Alp karakterinin vedasının hikâyeye nasıl yansıyacağı merak konusu. Senaryoda köklü değişiklikler olabileceği ihtimali, izleyicinin beklentisini daha da yükseltti.

KURULUŞ ORHAN’IN İKİNCİ SEZONU İÇİN RESMİ KARAR AÇIKLANMADI

Kuruluş Orhan’ın ikinci sezonuna ilişkin resmi karar henüz açıklanmış değil. Ancak yaşanan bu ayrılık iddiası, dizide yeni bir dönemin başlayabileceği yorumlarını beraberinde getirdi. İzleyiciler hem sezon onayını hem de karakterin vedasının nasıl işleneceğini yakından takip ediyor.

YİĞİT UÇAN KİMDİR?

Türk televizyon ve sinema dünyasının tanınan isimlerinden Yiğit Uçan, oyunculuk kariyerine tiyatro sahnelerinde adım attıktan sonra ekran projeleriyle geniş kitlelere ulaşmayı başaran isimler arasında yer alıyor. 1987 yılında İstanbul’da doğan oyuncu, aldığı eğitimlerin ardından profesyonel kariyerine sağlam bir başlangıç yaptı.

TARİHÎ PROJELERLE DİKKAT ÇEKTİ

Özellikle dönem ve tarih temalı yapımlarda sergilediği performanslarla öne çıkan Uçan, canlandırdığı karakterlere kattığı derinlik ve sahne hâkimiyetiyle izleyicinin beğenisini kazandı. Rol aldığı projelerdeki güçlü oyunculuğu, onu bu türün dikkat çeken isimlerinden biri haline getirdi.

DİRİLİŞ ERTUĞRUL İLE BÜYÜK ÇIKIŞ

Oyuncunun kariyerinde dönüm noktası olarak gösterilen yapımlardan biri Diriliş Ertuğrul oldu. Bu projede hayat verdiği karakterle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Uçan, sonrasında farklı projelerde de yer alarak oyunculuk alanındaki çeşitliliğini artırdı.

İSTİKRARLI KARİYERİYLE ÖNE ÇIKIYOR

Disiplinli çalışma tarzı ve sahnedeki enerjisiyle bilinen Yiğit Uçan, yer aldığı projelerde sergilediği istikrarlı performansla Türk televizyon sektöründe kendine sağlam bir yer edinmiş durumda.


