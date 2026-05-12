Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Nasıl Yapılır
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak

Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Sıcak havaların kendini göstermesiyle birlikte kene vakaları da yavaş yavaş hayatımıza girmeye başladı. Sizde yazın kene vakalarından korunmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Evde hazırlayabileceğiniz doğal kene koruyucu spreyle tüm yazı rahat geçirebilirsiniz. Doğal kene koruyucu sprey tarifini sizin için araştırdık. İşte detaylar…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
12.05.2026
saat ikonu 14:27
|
GÜNCELLEME:
12.05.2026
saat ikonu 14:27

aylarının gizli tehlikesi olarak karşımıza çıkan vakaları, havaların ısınmasıyla birlikte artış göstermeye başladı. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene ısırıklarına karşı doğal çözüm yolları da araştırılmaya başlandı. Sıcak havalarda her an karşımıza çıkabilecek kene vakalarından korunmanın doğal yöntemi ortaya çıktı. Sizde yazın kene vakalarıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, bu doğal kene koruyucu spreyi mutlaka denemelisiniz. Evde hazırlayabileceğiniz doğal kene koruyucu spreyle tüm yazı rahat geçirebilirsiniz. Doğal kene koruyucu sprey tarifini sizin için araştırdık. Yazın keneler korkulu rüyanız olmasın! İşte yazın kenelerden koruyacak doğal sprey tarifi…

HABERİN ÖZETİ

Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.
Yaz aylarında artan kene vakalarına karşı evde hazırlanabilecek doğal bir kene kovucu sprey tarifi paylaşılıyor.
Yaz aylarının gelmesiyle birlikte kene vakaları artış göstermeye başlıyor.
Doğadan döndükten sonra vücut ve kıyafetlerin kontrol edilmesi öneriliyor.
Evde hazırlanabilecek doğal kene koruyucu sprey için 100 ml su veya lavanta suyu, 1 tatlı kaşığı elma sirkesi, 5 damla lavanta yağı, 5 damla sedir ağacı yağı, 3 damla nane yağı ve 2-3 damla çay ağacı yağı kullanılıyor.
Sprey, kıyafet kenarlarına, paça ve ayak bileği çevresine sıkılarak kullanılıyor.
Bilgi Okunma süresi 24 saniyeye düşürüldü.

YAZIN KENE VAKALARINDAN KORUNMANIN KOLAY YOLU!

Yaz aylarının gelip çatmasıyla birlikte kene vakaları da kendini göstermeye başladı. Sıcaklıkların artması ve havaların ısınması açık alan aktivitelerini beraberinde getiriyor. Özellikle piknikler, doğa yürüyüşleri ve orman etkinlikleri kene vakalarının artmasına da neden oluyor. Sıklıkla yaz aylarında görülen kene vakalarından korunmanın yolları da araştırılıyor.

Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Sıcaklıkların artması her an kene ısırığı vakasıyla karşılaşabileceğinizin sinyallerini veriyor. Hal böyle olunca birçok vatandaş kenelerden korunmanın kolay yollarının neler olduğunu araştırıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve ormanlık alanlarda vakit geçiren vatandaşların bu konuda çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Sizde yaz boyunca kene vakalarından korunmak istiyorsanız, doğal kene koruyucu spreylere bir şans verebilirsiniz. Öncelikle yazın kenelerden korunmak adına;

Açık alanlarda uzun kollu giysiler ve pantolon tercih etmeli,

Pantolon paçalarını çorap içine alarak kenelerin vücuda ulaşmasını zorlaştırmalı,

Doğadan döndükten sonra vücudunuzu ve kıyafetlerinizi mutlaka kontrol etmeli,

Kenelerin yoğun olduğu alanlardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Tüm bunların yanı sıra evde kolayca yapabileceğiniz doğal karışımlarla kene vakalarını en aza indirebilirsiniz. Sizde yazın kene vakalarıyla karşı karşıya kalmak istemiyorsanız, bu doğal kene koruyucu spreyi mutlaka denemelisiniz. Evde hazırlayabileceğiniz doğal kene koruyucu spreyle tüm yazı rahat geçirebilirsiniz. İşte yazın kenelerden koruyacak doğal sprey tarifi…

Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

DOĞAL KENE KOVUCU SPREY!

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte özellikle yeşillik alanlarda ve doğada kene riskine karşı oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Her ne kadar kıyafetlerinize dikkat etseniz de kene kovucu aromatik karışımlarla yaz aylarını tehlikesiz bir şekilde geçirebilirsiniz. Sizde yazın kene vakalarından korunmak istiyorsanız, bu doğal kene kovucu spreyi mutlaka hazırlamalısınız. İşte yazın kenelerden koruyacak doğal sprey tarifi…

Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Malzemeler;

  • 100 ml su veya lavanta suyu
  • 1 tatlı kaşığı elma sirkesi
  • 5 damla lavanta yağı
  • 5 damla sedir ağacı yağı
  • 3 damla nane yağı
  • 2-3 damla çay ağacı yağı
Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Hazırlanışı;

  • Öncelikle tüm malzemeleri boş bir sprey şişesine boşaltın.
  • Daha sonra hazırladığınız karışımı güzelce karıştırın.
  • Yazın kenelerden koruyacak doğal spreyiniz hazır.
  • Kullanmadan önce iyice çalkalayın.
  • Hazırladığınız bu doğal spreyi daha çok kıyafet kenarlarına, paça ve ayak bileği çevresine sıkılabilirsiniz.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Havaların ısınmasıyla keneler ortaya çıktı! Kene ısırdığında kritik saatler, yapışmış keneye sakın bunu yapmayın
Havalar ısındı, keneler ortaya çıktı! Vakalar artıyor, can kaybı da var: Yetkililerden uyarılar gelmeye başladı
ETİKETLER
#sağlık
#doğal çözümler
#yaz
#Kene
#Kene Kovucu
#Nasıl Yapılır
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.