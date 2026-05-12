Yazın kene vakalarından korunmanın kolay yolu! Doğal spreyle maksimum fayda

Yaz aylarının gizli tehlikesi olarak karşımıza çıkan kene vakaları, havaların ısınmasıyla birlikte artış göstermeye başladı.

Yaz aylarının gelip çatmasıyla birlikte kene vakaları da kendini göstermeye başladı. Sıcaklıkların artması ve havaların ısınması açık alan aktivitelerini beraberinde getiriyor. Özellikle piknikler, doğa yürüyüşleri ve orman etkinlikleri kene vakalarının artmasına da neden oluyor. Sıklıkla yaz aylarında görülen kene vakalarından korunmanın yolları da araştırılıyor.

Sıcaklıkların artması her an kene ısırığı vakasıyla karşılaşabileceğinizin sinyallerini veriyor. Hal böyle olunca birçok vatandaş kenelerden korunmanın kolay yollarının neler olduğunu araştırıyor. Özellikle kırsal bölgelerde ve ormanlık alanlarda vakit geçiren vatandaşların bu konuda çok daha dikkatli olması gerekiyor.

Sizde yaz boyunca kene vakalarından korunmak istiyorsanız, doğal kene koruyucu spreylere bir şans verebilirsiniz. Öncelikle yazın kenelerden korunmak adına;

Açık alanlarda uzun kollu giysiler ve pantolon tercih etmeli,

Pantolon paçalarını çorap içine alarak kenelerin vücuda ulaşmasını zorlaştırmalı,

Doğadan döndükten sonra vücudunuzu ve kıyafetlerinizi mutlaka kontrol etmeli,

Kenelerin yoğun olduğu alanlardan mümkün olduğunca uzak durmalısınız.

Tüm bunların yanı sıra evde kolayca yapabileceğiniz doğal karışımlarla kene vakalarını en aza indirebilirsiniz. İşte yazın kenelerden koruyacak doğal sprey tarifi…

DOĞAL KENE KOVUCU SPREY!

Havaların iyice ısınmasıyla birlikte özellikle yeşillik alanlarda ve doğada kene riskine karşı oldukça dikkatli olmak gerekiyor. Her ne kadar kıyafetlerinize dikkat etseniz de kene kovucu aromatik karışımlarla yaz aylarını tehlikesiz bir şekilde geçirebilirsiniz. Sizde yazın kene vakalarından korunmak istiyorsanız, bu doğal kene kovucu spreyi mutlaka hazırlamalısınız. İşte yazın kenelerden koruyacak doğal sprey tarifi…

Malzemeler;

100 ml su veya lavanta suyu

1 tatlı kaşığı elma sirkesi

5 damla lavanta yağı

5 damla sedir ağacı yağı

3 damla nane yağı

2-3 damla çay ağacı yağı

Hazırlanışı;