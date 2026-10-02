BMW’den ucuz yeni elektrikli model geliyor

BMW, elektrikli otomobil planlarında rotayı giriş segmentine çevirdi. Şirket, 2026 Capital Market Day etkinliğinde geleceğe yönelik ürün ve teknoloji planlarını paylaşırken, 2028 yılında Avrupa pazarı için Neue Klasse tabanlı tamamen elektrikli yeni bir model çıkaracağını duyurdu. BMW henüz aracın teknik özelliklerini açıklamadı. Ancak şirket içinde NB0 kod adıyla geliştirilen otomobilin BMW i1 olması bekleniyor.

BMW’NİN YENİ KOMPAKT ELEKTRİKLİSİ 2028’DE GELİYOR

Yeni modelin Avrupa pazarına odaklanan kompakt bir hatchback olarak yollara çıkması bekleniyor. Otomobilin, tamamen elektrikli Mini Cooper ile gelecekteki BMW iX1 arasında konumlandırılması planlanıyor. Yani BMW, yeni i1 ile elektrikli otomobil ailesinin giriş kapısını biraz daha aşağı çekmeyi hedefliyor. Ancak aracın nihai tasarımı ve gövde tipi konusunda şirketten henüz resmi bir açıklama gelmiş değil.

BMW Blog tarafından aktarılan şirket içi bilgilere göre otomobilin dahili kodu NB0. Boyutlarının mevcut 1 Serisi'ne yakın olması bekleniyor ancak iki otomobil teknik açıdan birbirinden oldukça farklı olacak. Yeni i1'in, mevcut 1 Serisi ile aynı altyapıyı paylaşması beklenmiyor.

1 SERİSİ ÜRETİMDE KALMAYA DEVAM EDECEK

BMW'nin mevcut 1 Serisi'nin önden çekişli yapısını koruyarak 2030'ların başlarına kadar üretimde tutulacağı belirtiliyor. Böylece BMW, giriş seviyesinde iki farklı yolu aynı anda izleyecek. Bir tarafta mevcut aktarma organlarını kullanan 1 Serisi, diğer tarafta ise tamamen elektrikli yeni i1 yer alacak.

Bu yaklaşım, markanın elektrikliye geçiş sürecinde mevcut müşterilerini de tamamen geride bırakmak istemediğini gösteriyor.

ARKADAN İTİŞ VE ÇİFT MOTOR SEÇENEĞİ GÜNDEMDE

Yeni BMW i1'in, uzun menzilli i3 ile aynı altyapı temelinde geliştirilmesi bekleniyor. Bu nedenle otomobilin arkadan itişli bir yapıyla sunulabileceği belirtiliyor. Bununla da sınırlı kalmayabilir. Çift motorlu versiyonların da ilerleyen dönemde ürün gamına eklenmesi gündemde. BMW aracın teknik detaylarını henüz açıklamadı. Ancak daha kısa dingil mesafesi ve kompakt gövdesi nedeniyle i1'de, i3'e kıyasla daha küçük kapasiteli bir batarya kullanılması bekleniyor.

Mevcut i3, 108,7 kWh veya 82,8 kWh kapasiteli batarya seçenekleriyle sunuluyor. Araç, batarya seçeneğine bağlı olarak 300 kW veya 400 kW şarj gücünü destekliyor. Giriş seviyesine konumlandırılacak i1'de ise daha düşük bir şarj performansı bekleniyor. Tabii BMW resmi teknik verileri açıklamadığı için bu konuda henüz kesin bir rakam bulunmuyor.

AVRUPA’YA ÖZEL OLABİLİR

Yeni elektrikli modelin Avrupa pazarıyla sınırlı tutulması da gündemde. BMW'nin açıklamalarına göre otomobil doğrudan Avrupa pazarı için geliştiriliyor. Modelin ABD'de satışa sunulması ise şu aşamada planlanmıyor. Bu da BMW i1'in özellikle Avrupa'daki kompakt ve daha erişilebilir elektrikli otomobil talebine yanıt verecek bir model olarak şekillendiğine işaret ediyor.

BMW İX4 DE BU YIL TANITILACAK

BMW, Neue Klasse teknolojisini yalnızca giriş seviyesinde değil, ürün gamının farklı noktalarında da yaygınlaştırıyor. Platformun ilk elektrikli SUV modeli iX3 olurken, ardından elektrikli sedan i3 tanıtıldı. Şirket şimdi de tamamen elektrikli iX4'ü bu yıl içinde görücüye çıkarmaya hazırlanıyor.

iX4'ün, iX3'e benzer tasarım çizgilerine sahip elektrikli bir SUV coupe olması bekleniyor. Modelin Macaristan'ın Debrecen kentindeki fabrikada üretilmesi de öngörülüyor. BMW'nin içten yanmalı X3 ailesinde de X4 adıyla SUV coupe seçeneği bulunuyordu.

NEUE KLASSE TEKNOLOJİSİ TÜM MODELLERE YAYILACAK

BMW, Neue Klasse'in yalnızca elektrikli otomobiller için geliştirilmiş tek bir platformdan ibaret olmadığına dikkat çekiyor. Şirket, bu yapı altında geliştirilen teknolojilerin tüm ürün gamında ve farklı aktarma organı türlerinde rekabetçi çözümler sunacağını belirtiyor. Bu da bazı Neue Klasse bileşenlerinin ilerleyen dönemde hibrit ve içten yanmalı modellere de aktarılabileceği anlamına geliyor.

YENİ ELEKTRONİK MİMARİ BÜTÜN BMW’LERE GELECEK

Asıl büyük değişimlerden biri ise araçların elektronik altyapısında yaşanacak. BMW, Neue Klasse ile geliştirdiği yeni bölgesel elektrik/elektronik mimarisini gelecekte tüm araç segmentlerinde kullanmayı planlıyor. Bu sistemle araçlardaki karmaşıklığın azaltılması ve ortak teknolojiler sayesinde ölçek ekonomisinin güçlendirilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda yeni fonksiyonların müşterilere daha hızlı ulaştırılması planlanıyor.

BMW'nin Neue Klasse hamlesi, markanın yazılım tarafında da yeni bir dönemin kapısını açıyor. Şirket, yapay zeka ve akıllı yazılımların müşteri deneyiminde giderek daha fazla rol oynayacağını belirtiyor. BMW bu yaklaşımın bir sonraki aşamasını ise “AI-Defined Vehicle” olarak tanımlıyor. Bu sistemde tek tek özelliklerin bağımsız çalışmasından ziyade aracın tamamının bulunduğu koşulları anlayarak birlikte hareket etmesi hedefleniyor. Sürücü destek sistemlerinden bilgi-eğlence özelliklerine, temel konfor fonksiyonlarından araç içi yazılımlara kadar birçok sistemin duruma göre birbirleriyle uyumlu ve daha akıllı biçimde çalışması planlanıyor.