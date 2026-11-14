Elektrikli araç satışlarında sürpriz tablo! Avrupa gaza bastı, Çin ihracata yüklendi

Dünya genelinde elektrikli araç satışları ekim ayında yeniden yükselişe geçti. Avrupa'daki güçlü talep ve Çinli üreticilerin ihracata ağırlık vermesi, küresel pazardaki büyümeyi destekledi. Ancak açıklanan veriler, elektrikli araç pazarında bölgeler arasındaki farkın giderek belirginleştiğini gösterdi.

Araştırma şirketi Benchmark Mineral Intelligence'ın verilerine göre, tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araçların toplam satışları ekimde yüzde 8 artarak 2,09 milyon adede ulaştı. Yılın ilk on ayında ise küresel satışlar, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5 yükselerek 17,5 milyonu buldu. Küresel pazarda büyüme devam etse de her bölgede aynı tablo yaşanmadı. Avrupa satışlarda öne çıkarken Çin'in iç pazarında daralma görüldü. Kuzey Amerika'daki yükselişte ise geçen yılın düşük satış rakamlarının etkili olması dikkat çekti.

AVRUPA'DA ELEKTRİKLİ ARAÇ SATIŞLARI YÜZDE 36 ARTTI

Elektrikli araç pazarında ekim ayının en güçlü performanslarından biri Avrupa'dan geldi. Bölgede tamamen elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 arttı. Büyümenin arkasında birden fazla etken bulunuyor. Elektrikli araçlara yönelik teşvikler, artan yakıt fiyatları ve Avrupa Birliği'nin emisyon düzenlemeleri tüketicilerin tercihlerini etkilerken piyasaya sunulan model sayısının çoğalması da satışları destekledi.

ÇİN'DE İÇ PAZAR DARALDI, İHRACAT REKOR KIRDI

Dünyanın en önemli elektrikli araç pazarlarından Çin'de ise işler biraz farklı ilerliyor. Ülke içindeki elektrikli araç satışları ekimde yıllık bazda yüzde 12 geriledi. İç talepteki zayıflama, Çinli otomobil üreticilerini dış pazarlara yöneltti. Benchmark Mineral Intelligence veri yöneticisi Charles Lester, üreticilerin yurt içindeki satış kayıplarını telafi etmek için ihracata daha fazla ağırlık verdiğini belirtti. Bu yöneliş rakamlara da yansıdı. Çin'in yeni enerjili binek araç ihracatı ekimde yaklaşık 600 bin adede ulaşarak aylık bazda yeni bir rekora imza attı.

KUZEY AMERİKA'DAKİ YÜZDE 24'LÜK ARTIŞ YANILTICI OLABİLİR

Kuzey Amerika'da elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları ekimde yüzde 24 artarak yeniden yükselişe geçti. Ancak bu büyüme, pazarda güçlü bir toparlanma yaşandığı anlamına gelmiyor. ABD'de geçen yıl federal elektrikli araç vergi desteğinin sona ermesi, satışlarda belirgin bir düşüşe yol açmıştı. Ekim ayı, satışların bu düşük seviyelerle karşılaştırıldığı ilk dönem oldu. Dolayısıyla açıklanan yüzde 24'lük artışta, geçen yıl oluşan düşük baz önemli rol oynadı. Benchmark yöneticisi Charles Lester da ABD elektrikli araç pazarının eski satış seviyelerine geri dönmekten çok, daha düşük bir düzeyde dengelenmeye başladığına dikkat çekti.

ÇİNLİ ÜRETİCİLER DİĞER PAZARLARDA BÜYÜMEYİ HIZLANDIRDI

Elektrikli araç satışlarında asıl dikkat çeken gelişmelerden biri de Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika dışındaki ülkelerde yaşandı. Bu pazarlarda elektrikli ve şarj edilebilir hibrit araç satışları ekimde yüzde 85 gibi güçlü bir artış kaydetti. Üstelik söz konusu ülkelerin toplam satış hacmi, Kuzey Amerika pazarını geride bıraktı. Benchmark Mineral Intelligence'a göre bu büyümenin arkasındaki en önemli etkenlerden biri Çinli otomobil üreticilerinin ihracatını artırması oldu. Çin'de iç talebin zayıflamasıyla dış pazarlara yönelen üreticiler, böylece küresel elektrikli araç satışlarındaki büyümenin önemli kaynaklarından biri haline geldi.