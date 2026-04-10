Elektrikli otomobil devi Tesla’nın, daha küçük ve daha erişilebilir fiyatlı yeni bir araç geliştirdiği konuşuluyor. Şirketin üzerinde çalıştığı modelin kompakt SUV sınıfında olacağı ve özellikle fiyat açısından daha geniş bir kullanıcı kitlesine hitap etmesinin hedeflendiği belirtiliyor.

HABERİN ÖZETİ Tesla’dan daha ucuz elektrikli SUV hamlesi Tesla, daha küçük ve daha erişilebilir fiyatlı yeni bir kompakt SUV modeli üzerinde çalışıyor. Geliştirilmekte olan yeni SUV, mevcut Model 3 veya Model Y'nin bir türevi olmayıp tamamen yeni bir model olacak. Yeni SUV'un uzunluğu yaklaşık 4,28 metre olacak, bu da onu Model Y'den belirgin şekilde daha kompakt hale getirecek. Modelin fiyatının Model 3'ten (38 bin dolar) daha düşük olması hedefleniyor ve bu amaçla daha küçük bir batarya kullanılması planlanıyor. Üretimin ilk etapta Çin'de yapılması planlanıyor, ancak ilerleyen dönemlerde ABD ve Avrupa'da da üretim gündeme gelebilir.

Reuters’in aktardığı bilgilere göre proje henüz erken geliştirme aşamasında. Ancak dikkat çeken bir detay var: Bu araç mevcut Model 3 ya da Model Y’nin bir türevi olmayacak. Yani Tesla tamamen yeni bir model üzerinde çalışıyor. Proje kapsamında şirketin tedarikçilerle temas halinde olduğu, üretim süreçleri ve bileşenlerin teknik özellikleri üzerine görüşmeler yaptığı ifade ediliyor.

MODEL Y’DEN BELİRGİN ŞEKİLDE DAHA KÜÇÜK OLACAK

Teknik tarafta ortaya çıkan ilk bilgiler de epey ilginç. Yeni SUV’un uzunluğunun yaklaşık 4,28 metre olacağı söyleniyor. Karşılaştırmak gerekirse, Model Y yaklaşık 4,78 metre uzunluğunda. Yani yeni araç belirgin şekilde daha kompakt olacak. Bu da özellikle şehir içi kullanımda daha pratik bir SUV anlamına gelebilir. Üretimin ise ilk etapta Çin’de yapılması planlanıyor. Kapasite artırımı sağlanırsa ilerleyen dönemde ABD ve Avrupa’da da üretim gündeme gelebilir. Ancak kaynaklar, Şanghay fabrikasında üretimin bu yıl başlamasının beklenmediğini söylüyor.

MUSK’IN İPTAL ETTİĞİ PROJE YENİDEN Mİ GÜNDEMDE?

Aslında Tesla’nın uygun fiyatlı elektrikli araç fikri yeni değil. Elon Musk, 2024 yılında daha ucuz EV projesini iptal etmiş ve şirketin odağını robotaksi sistemleri ile insansı robot teknolojilerine kaydırmıştı. Şimdi konuşulan yeni SUV projesi, Tesla’nın iki farklı stratejisini bir araya getirebilir gibi görünüyor. Yani hem sürücüsüz araç vizyonu hem de klasik kullanıcıya hitap eden elektrikli otomobil üretimi aynı platformda buluşabilir.

FİYATI MODEL 3’TEN BİLE DÜŞÜK OLABİLİR

Yeni modelin en çok merak edilen tarafı ise fiyatı. Gelen bilgilere göre aracın maliyetinin Model 3’ten (38 bin dolar) belirgin şekilde daha düşük olması hedefleniyor. Bunu mümkün kılmak için Tesla’nın daha küçük bir batarya kullanmayı planladığı ifade ediliyor. Bu durum doğal olarak menzilin de Model Y’nin yaklaşık 500 kilometrelik menzilinden daha düşük olabileceği anlamına geliyor.