Türkiye’nin elektrikli otomobil karnesi: 52,5'lik kesim ekonomik etki konusunda kararsız!

Areda Survey’in Türkiye genelinde 2.845 kişinin katılımıyla 27-30 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği araştırmaya göre, elektrikli otomobil kullanımının yaygınlaşmasının Türkiye ekonomisine etkisine ilişkin kamuoyu algısı “temkinli” bir tablo ortaya koyuyor. Katılımcıların yüzde 52,5’i bu dönüşümün ekonomiye ne olumlu ne de olumsuz bir etkisi olacağını ifade ederken, yüzde 37,5’i olumlu katkı sağlayacağını düşünüyor. Yalnızca yüzde 10’luk bir kesim ise olumsuz etki bekliyor.

ERKEKLERDE RİSK ALGISI DAHA YÜKSEK

Cinsiyete göre analizde kadınların yüzde 37,8’i olumlu katkı beklerken, erkeklerde bu oran yüzde 37,3 ile benzer seviyede. Ancak olumsuz etki beklentisi erkeklerde yüzde 15,8’e çıkarken, kadınlarda bu oran yüzde 4,6’da kalıyor. Erkeklerin ekonomik risk algısının daha yüksek olduğu görülüyor.

55 YAŞ ÜZERİ DAHA İYİMSER

Yaş grupları incelendiğinde, elektrikli araçların ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı 55 yaş ve üzeri grupta yüzde 46,6 ile en yüksek seviyeye ulaşıyor. Buna karşılık 18-34 yaş grubunda olumsuz etki beklentisi daha yüksek seyrediyor. Gençlerin dönüşüme daha eleştirel yaklaştığı görülüyor.

EĞİTİM SEVİYESİ ARTTIKÇA OLUMLU BEKLENTİ YÜKSELİYOR

Eğitim düzeyi yükseldikçe olumlu katkı beklentisinin arttığı dikkat çekiyor. Lisans ve üzeri eğitim grubunda elektrikli araçların ekonomiye olumlu katkı sağlayacağını düşünenlerin oranı yüzde 50,8’e ulaşıyor. Aynı oran lise mezunlarında yüzde 32,6, ilköğretim ve altı eğitim grubunda ise yüzde 35 olarak ölçülüyor.

ARAŞTIRMANIN METODOLOJİSİ

Bu araştırma, Türkiye genelinde 2.980 kişinin katılımıyla 27-30 Ocak 2026 tarihleri arasında kantitatif araştırma yöntemlerinden CAWI tekniği ile Areda Survey’in Profil Bazlı Dijital Paneli kullanılarak gerçekleştirilmiştir.