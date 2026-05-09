Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
20°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Google Derinlemesine Analiz, Teyitli Haber! Tıkla ve favori kaynağın yap.
Otomobil
Avatar
Editor
 | Serhat Yıldız

Yeni motosikletlere sahte debriyaj geliyor

Honda’nın yeni patentine göre elektrikli motosikletler, debriyaj hissini ve hatta motor titreşimini bile taklit edebilecek. Amaç, geleneksel motosiklet sürüşünün o tanıdık karakterini elektrikli çağda da korumak.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Yeni motosikletlere sahte debriyaj geliyor
KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
09.05.2026
saat ikonu 11:11
|
GÜNCELLEME:
09.05.2026
saat ikonu 11:11

Elektrikli motosikletler, mekanik açıdan son derece sade yapılarıyla öne çıkıyor. Debriyaj yok, vites geçişi yok, stop etme derdi yok. Gaz kolunu çeviriyorsunuz ve yola devam ediyorsunuz, hepsi bu. Ancak işin bir de başka tarafı var. Pek çok motosiklet tutkunu için sürüş keyfi, sadece hızlanmaktan ibaret değil. Debriyajı kavrama noktasında hissetmek, kalkış sırasında motorun tepkisini kontrol etmek ve o mekanik bağlantıyı yaşamak da deneyimin önemli bir parçası.

HABERİN ÖZETİ

Yeni motosikletlere sahte debriyaj geliyor

Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Honda, elektrikli motosikletlerde geleneksel debriyaj deneyimini elektronik olarak yeniden yaratmayı hedefleyen bir patent aldı.
Patentte anlatılan sistemde klasik mekanik debriyaj bulunmuyor, bunun yerine debriyaj manetinin hareketleri elektronik olarak algılanıyor ve elektrik motorunun gücü buna göre ayarlanıyor.
Honda, sistemi ilk etapta özellikle arazi motosikletlerinde değerlendirmeyi planlıyor.
Sistem, debriyaj bırakma tekniğini elektronik olarak taklit ederek agresif kalkışlar sağlayabilecek.
Honda, haptik geri bildirim sistemi ile sürücünün ellerine motor titreşimlerine benzer geri bildirimler göndermeyi ve debriyajın kavrama noktasını fiziksel olarak hissettirmeyi planlıyor.
Bilgi Okunma süresi 23 saniyeye düşürüldü.
Yeni motosikletlere sahte debriyaj geliyor

İşte Motor Company tam da bu hissi kaybetmek istemiyor. Şirketin aldığı yeni patent, elektrikli motosikletlerde geleneksel debriyaj deneyimini elektronik olarak yeniden yaratmayı hedefliyor.

DEBRİYAJ VARMIŞ GİBİ DAVRANACAK

Patentte anlatılan sistemde klasik mekanik debriyaj bulunmuyor. Bunun yerine, debriyaj manetinin hareketleri elektronik olarak algılanıyor ve elektrik motorunun verdiği güç buna göre anlık olarak ayarlanıyor. Sürücü debriyajı çekmeye başladığında motorun gücü kademeli olarak azalıyor. Debriyaj tamamen çekildiğinde ise gaz açık olsa bile güç aktarımı kesiliyor. Yani sürüş hissi açısından, benzinli bir motosiklete oldukça benzer bir karakter ortaya çıkıyor.

Yeni motosikletlere sahte debriyaj geliyor

İLK HEDEF ARAZİ MOTOSİKLETLERİ

Patent çizimlerinde Honda’nın geliştirdiği CR Electric Proto isimli elektrikli motocross konsepti kullanılıyor. Bu da gösteriyor ki Honda, sistemi ilk etapta özellikle arazi motosikletlerinde değerlendirmeyi planlıyor. Çünkü motocross dünyasında debriyaj kullanımı yalnızca kontrol amacı taşımıyor; aynı zamanda performansın da önemli bir parçası.

ANİ TORK PATLAMASI SAĞLAYACAK

Patentte dikkat çeken ayrıntılardan biri de debriyaj bırakma tekniğinin elektronik olarak taklit edilmesi. Sürücü debriyaj tamamen çekiliyken gaz açabilecek. Ardından debriyaj hızla bırakıldığında sistem, anlık olarak yüksek tork üreterek agresif bir kalkış sağlayacak. Yani benzinli motocross motosikletlerinde kullanılan o klasik “debriyaj bırakma” tekniği, elektrikli modellerde de yaşatılacak. Açıkçası bu, deneyimli sürücüler için oldukça heyecan verici bir gelişme.

Yeni motosikletlere sahte debriyaj geliyor

MOTOR TİTREŞİMİ BİLE HİSSEDİLECEK

Belki de patentin en ilginç kısmı haptik geri bildirim sistemi. Honda, gidon bölgesine ve debriyaj kolunun yakınına küçük titreşim motorları yerleştirmeyi planlıyor. Bu sistem sayesinde sürücünün ellerine, içten yanmalı motosikletlerde hissedilen motor titreşimlerine benzer geri bildirimler gönderilecek. Üstelik debriyajın kavrama noktası da fiziksel olarak hissedilebilecek. Yani yalnızca görsel değil, dokunsal olarak da oldukça gerçekçi bir deneyim hedefleniyor.

ELEKTRİKLİ ÇAĞDA NOSTALJİK SÜRÜŞ HİSSİ

Motosiklet dünyası da otomobillerde olduğu gibi hızla otomatik sistemlere ve elektrikli çözümlere yöneliyor. Honda, geçen yıl tanıttığı WN7 modeliyle bu dönüşümde önemli bir adım atmıştı. Şimdi ise şirket, elektrikli motosikletlerin sunduğu sessiz ve sade yapıyı, geleneksel motosikletlerin duygusal sürüş deneyimiyle birleştirmeye hazırlanıyor.

Yeni motosikletlere sahte debriyaj geliyor
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
49 euroya elektrikli otomobil: Çinliler piyasayı alt üst etti
Alkollü kadın direksiyon başında yakalandı: İşlem yapılınca sinir krizi geçirdi
Anneler Günü ekonomiye 100 milyar lira katkı sağlayacak
ETİKETLER
#teknoloji
#Honda
#elektrikli motosiklet
#Debriyaj
#Sürüş Hissi
#Otomobil
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.