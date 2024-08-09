Ağrı Taşlıçay’da DEM’li belediye başkanı Mehmet Ali Budak istifa gerekçisini açıkladı!

09 Ağustos 2024 23:33 - Güncelleme : 09 Ağustos 2024 23:37

DEM Parti Taşlıçay Belediye Başkanı Mehmet Ali Budak, partisinden istifa ettiğini duyurdu. Partisinden baskılar geldiğini, resmi programlara katıldığı gibi gerekçelerin kendisine dayatıldığını bu nedenle sağlıklı hizmetler yapamadığını belirten Budak, partisinden istifa ettiğini açıkladı.

“BASKI YAPTILAR”

"Siyasette bir makam ve koltuğun kimse için kalıcı değil, önemli olan bu makamları millete hizmet etme vesilesi olarak görmenin ve bu anlayışla çalışmaktır. Bu vesileyle belediye başkanı olarak göreve gelmemde, şahsımın adaylığı yüzde 40 etkiyle oy kullanan Azeri, Kürt, Türk ve Karapapak bu partiye oy verdiler" diyen Budak, şöyle devam etti:

"Göreve geldiğim günden bugüne kimseyi ayırt etmeden hizmet vermeyi arzularken, parti içerisinde bazı kişi veya kişilerce X veya Y kişilerine hizmet ediyorsun, protokollere katılıyorsun, milli bayramlara katılıyorsun, Cumhurbaşkanın fotoğrafını neden indirmiyorsun gibi amacımız dışında hedeflediğimiz hizmet dışında farklı yollar sunarak bize zaman kaybı yaşatmaktadırlar. Yine içinde bulunduğum parti eş başkanı Cemile Duman belediye başkan yardımcısı olsun diye baskılar yapmaları yasalar çerçevesi dışında tekliflerde bulunmaları, yine hizmet verdiğimiz şehit annesi Gülistan teyzenin bahçe onarımı için Van ve Ağrı'da defalarca soruşturma açılması, aldığımız kararın tetikleyicisi olmuştur. Kim kimin adamıdır, diyerek veya yakın parti uzak parti telaffuzu ile insanları kategorilere bölerek hizmet alma hakkını kimse kimsenin elinden alamaz."