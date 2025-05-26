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 | Baran Aksoy

AK Parti MKYK'da neler konuşuldu? Ömer Çelik: MİT silah bırakmayı sahada takip edecek

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Çelik, "Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, MİT silah bırakılıp bırakılmadığını sahada takip edecek." ifadelerini kullandı. Çelik ayrıca Suriye'deki en büyük istikrarsızlık nedeninin İsrail olduğunu söyledi.

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AK Parti MKYK'da neler konuşuldu? Ömer Çelik: MİT silah bırakmayı sahada takip edecek
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.05.2025
saat ikonu 17:38
|
GÜNCELLEME:
26.05.2025
saat ikonu 18:12

AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK), Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik gündemle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"CHP Genel Başkanı Özgür Özel siyasi hayatımızın en absürt işlerinden birine imza atarak ak gençliği cumhurbaşkanımızdan farklı tutuma çağırmış. AK gençliği Özgür Özel kendi partisi içindeki hiziplerden biri sanmış. AK gençlik cumhurbaşkanımızın en kararlı takipçilerinin başında geliyor. AK Parti sürekli sahada zaten.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER...

Suriye'deki gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın yakından takip ettiği üzere yaptırımlarda ileri noktalara gelindi. Trump da yaptırımların kalkmasında cumhurbaşkanımızın verdiği önemi bilerek olumlu tutum aldığını bildirdi.

AK Parti MKYK'da neler konuşuldu? Ömer Çelik: MİT silah bırakmayı sahada takip edecek

"SURİYE'Yİ İSTİKRARSIZLAŞTIRAN İSRAİL"

Suriye'ye siyasi biçim çizmek değil bu kritik günlerinde Suriye halkının yanında olmak. Esas olan bütün grupların birlik halinde yaşaması noktasında yüksek iradenin ortaya çıkması. Suriye'yi istikrarsızlaştıran İsrail.

Biz Suriye'ye baktığımızda bütün kesimlerin bütün boyutlarıyla bir arada kardeşçe yaşamasını, hem toplumsal hayatta hem yönetimde temsil edilmesinin kıymetli olduğunu ifade ettik. Bundan sonra Suriye'ye katkı sağlamak en doğru iş olacaktır. Esad görevdeyken Suriye'nin yeni bir Afganistan'a dönüşmesinden bahsediliyordu. Şimdi bu tehlikelerden giderek uzaklaşıldığını görüyoruz. Şu anda istikrarsızlaştırıcı tek unsur İsrail saldırıları. İsrail saldırıları bölge barışını tehdit eden birinci etkendir.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ

PKK tüm unsurlarıyla silah bırakmalı, MİT silah bırakılıp, bırakılmadığını sahada takip edecek. Türkiye'de terör gündemi olmasını istemiyoruz. Fesihle ilgili açıklama sahada somut olmalı."

Ayrıntılar geliyor...

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