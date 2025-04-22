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 | Baran Aksoy

AK Partili isim tek tek sıraladı! İBB inşaatı süren projeye ihale açtı: 8 milyar TL'lik kamu zararı iddiası

İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz'dan dikkat çeken bir iddia geldi. Türkyılmaz, İBB'nin inşaatı devam eden Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi için bir ay önce 8 milyar TL'lik ihaleye çıktığını belirtti.

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AK Partili isim tek tek sıraladı! İBB inşaatı süren projeye ihale açtı: 8 milyar TL'lik kamu zararı iddiası
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.04.2025
saat ikonu 09:11
|
GÜNCELLEME:
22.04.2025
saat ikonu 09:20

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, İBB'nin, Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi'yle ilgili dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Türkyılmaz, İBB'nin 6 ay önce inşaat çalışmasının devam ettiğini açıkladığı Tuzla Sebze ve Meyve Hali Projesi için bir ay önce 8 milyar liralık ihaleye çıkıldığını aktardı.

2017'DE İHALESİ YAPILMIŞTI

Bahsi geçen projenin AK Partili İBB yönetimi döneminde 2017'de ihalesinin yapıldığını, inşaatının da büyük ölçüde ilerlediğinin altını çizen Türkyılmaz, projenin İstanbul'un gıda tedarik zincirini rahatlatacak önemli ve stratejik bir yatırım olduğuna dikkat çekti.

AK Partili isim tek tek sıraladı! İBB inşaatı süren projeye ihale açtı: 8 milyar TL'lik kamu zararı iddiası

"BİZ YAPTIK' ALGISIYLA SUNUYORLAR"

2019'da CHP'li İBB yönetiminin iş başına gelmesinin ardından projenin bir kenara bırakıldığını öne süren Türkyılmaz, "6 yıl boyunca bitirilemedi. Ve sonra bir gün Sayın Ekrem İmamoğlu bir tweet attı. Altında da bir video. İzleyen sanır ki yepyeni bir proje başlatılmış. Oysa videoya dikkatli bakarsanız, AK Parti döneminde temeli atılmış ve büyük bir kısmı ilerlemiş bir inşaatın önünde çekilmiş bir görüntü olduğunu anlarsınız. Yani kendi yapmadıkları bir projeyi, yıllar sonra yeniden paketleyip, 'Biz yaptık' algısıyla sunuyorlar." ifadelerini kullandı.

"İHALE PAZARLIK USULÜYLE YAPILDI"

Projeyle ilgili bilgiler veren Türkyılmaz, şöyle devam etti:

"Ama asıl çarpıcı olan şu. Bu proje için bir ay önce yeniden bir ihale yapıldı. Evet, yanlış duymadınız. 6 ay önce 'İnşaatı devam ediyor' diye reklamı yapılan projeye, bir ay önce yeniden ihale yaptılar. Peki bedeli ne kadar biliyor musunuz? KDV dahil tam 8 milyar lira. Ve bu ihale, açık ihale yöntemiyle değil, 21/B maddesiyle yani pazarlık usulüyle yapıldı. Normalde ne zaman kullanılır bu yöntem? Deprem gibi, yangın gibi acil ve olağanüstü durumlarda. Sormazlar mı, madem bu kadar acildi, 6 yıldır neredeydiniz? Madem acil değil, neden acilmiş gibi bir yöntemle ihale yaptınız?"

AK Partili isim tek tek sıraladı! İBB inşaatı süren projeye ihale açtı: 8 milyar TL'lik kamu zararı iddiası

"MİLYARLARCA LİRALIK BİR KAMU ZARARI"

Bu 8 milyarlık ihale bedelinin, İstanbul'daki 24 ilçe belediyesinin yıllık bütçesinden çok daha büyük olduğunu dile getiren Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Tek bir projeye, yıllardır sürüncemede bırakıldıktan sonra 8 milyar lira harcanıyor. Ve bu sadece bir gecikme değil, milyarlarca liralık bir kamu zararı. Yani neymiş? Bizim dönemimizde büyük ölçüde ilerlemiş bir projeyi 6 yılda tamamlayamayan, bitirmediği projeyi yıllar sonra kendi yapmış gibi pazarlayan, acele olmamasına rağmen acilmiş gibi pazarlık usulüyle ihale yapan ve bunu KDV dahil 8 milyar liraya mal eden bir yönetimle karşı karşıyayız. Adı, CHP belediyeciliği, tarifi hizmet değil ihmal, yöntemi şeffaflık değil algı, sonucu gecikme, israf ve kamu zararı"

https://x.com/mrt_turkyilmaz/status/1914379661947052054

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