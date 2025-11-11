AK Partili isimden CHP'ye imalı gönderme! "Şehir sular altında, başkanlar çiftetellide"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP’li yöneticilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de görselinin bulunduğu imalı bir göndermede bulundu.

"BENDEN SONRA ANLADIĞIN BUYSA..."

"Benden sonra anladığın buysa" başlığıyla yaygın ve yerel medyadan gazete manşetlerinin kullanıldığı videoda; CHP’li Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin son günlerde yaşanan hafif yağış sonrasında dahi ortaya çıkan altyapı eksiklikleri, belediye yöneticilerinin kriz anındaki ilgisiz tavırları, karakolluk olan CHP’liler ve TOKİ’ye yer tahsis edilmemesi gibi pek çok husus yer aldı.

Yapılan paylaşımda kullanılan manşetlerden bazıları şu şekilde:

Yolsuzluklar Ortaya Dökülünce Özel Çirkinleşiyor

CHP’liler Sonunda Karakolluk Oldu

Trafiğimiz Katlanılmaz Durumda Değilmiş

TOKİ’ye yer tahsis etmediler

Şehir Sular Altında Başkanlar Çiftetellide

