Politika
 Baran Aksoy

AK Partili isimden CHP'ye imalı gönderme! "Şehir sular altında, başkanlar çiftetellide"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medyada CHP’li yöneticilere imalı bir göndermede bulundu. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de görselinin bulunduğu videoda "Benden sonra anladığın buysa" başlığıyla yaygın ve yerel medyadan gazete manşetleri kullanıldı.

AK Partili isimden CHP'ye imalı gönderme!
11.11.2025
11.11.2025
AK Parti İl Başkanı Gürhan Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ’li yöneticilere Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün de görselinin bulunduğu imalı bir göndermede bulundu.

AK Partili isimden CHP'ye imalı gönderme! "Şehir sular altında, başkanlar çiftetellide"

"BENDEN SONRA ANLADIĞIN BUYSA..."

"Benden sonra anladığın buysa" başlığıyla yaygın ve yerel medyadan gazete manşetlerinin kullanıldığı videoda; CHP’li Eskişehir Büyükşehir, Tepebaşı ve Odunpazarı belediyelerinin son günlerde yaşanan hafif yağış sonrasında dahi ortaya çıkan eksiklikleri, yöneticilerinin kriz anındaki ilgisiz tavırları, karakolluk olan CHP’liler ve TOKİ’ye yer tahsis edilmemesi gibi pek çok husus yer aldı.

AK Partili isimden CHP'ye imalı gönderme! "Şehir sular altında, başkanlar çiftetellide"

Yapılan paylaşımda kullanılan manşetlerden bazıları şu şekilde:

  • Yolsuzluklar Ortaya Dökülünce Özel Çirkinleşiyor
  • CHP’liler Sonunda Karakolluk Oldu
  • Trafiğimiz Katlanılmaz Durumda Değilmiş
  • TOKİ’ye yer tahsis etmediler
  • Şehir Sular Altında Başkanlar Çiftetellide

https://x.com/GurhanAlbayrak/status/1988169852188586364

ETİKETLER
#chp
#eskişehir
#yolsuzluk
#belediye
#altyapı
#Akparti
#Politika
