Yolcular çileden çıktı! Metrobüs şoförüyle birbirlerine girdiler

Avcılar'da arızalanan metrobüs nedeniyle seferlerde aksama yaşanırken, duraklarda yoğunluk ve uzun araç kuyruğu oluştu. Söğütlüçeşme istikametinde ilerleyen bir metrobüs, Şükrübey durağında arızalandı. Arıza nedeniyle seferler aksarken duraklar kalabalıklaştı. Metrobüs yolu ve durağında uzun metrobüs kuyruğu meydana geldi. Seferler aksayınca işe gitmeye çalışan vatandaşlar ile İBB çalışanları arasında tartışma çıktı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Yolculara bağırdığı görülen metrobüs şoförüne yolculardan biri 'Utanmaz adam bir de bağırıyor' diyerek tepki gösterdi.