Altı parti bir araya geliyor! Sürece tepki için toplanıyorlar

08 Ocak 2025 22:30 - Güncelleme : 08 Ocak 2025 22:32

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çıkışı ile başlayan ve DEM Parti'nin PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ı ziyareti ile devam eden sürece karşı çıkan partiler bir araya geliyor. İYİ Parti'nin öncülüğünde bir araya gelecek partilerin 'merkez sağa' dönük bir politikayı izleyecekleri öğrenildi.

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin, terör örgütü PKK​ lideri Abdullah Öcalan’a yönelik yaptığı çağrı, Türk siyasetinde yeni hareketliliğe yol açtı. Bahçeli'nin çağrısının ardından başlatılan İmralı​ süreci, siyasi partiler arasında yeni arayışı da beraberinde getirdi.

YENİ OLUŞUMUN BAŞINDA İYİ PARTİ​ VAR!

Kendilerini 'Atatürkçü' olarak tanımlayan siyasi partiler, sürece karşı ortak bir tutum sergilemek amacıyla harekete geçti. İYİ Parti'nin başını çektiği ve ATA Parti, Memleket Partisi, Adalet Partisi, Doğru Parti ve Yurt Partisi gibi partilerin de içinde bulunduğu siyasi oluşumların 'Cumhuriyetçi cephe' adı altında yeni bir siyasi platform oluşturma hazırlığı yaptığı iddia edildi.

"KENDİLERİNİ 'ATATÜKÇÜ' OLARAK TANIMLIYORLAR"

TGRT Haber'deki Medya Kritik programında konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, konuya ilişkin kulis bilgilerini verdi.

Atik, yeni grubun 'merkez sağ'a yönelik bir tutum sergileyerek Atatürkçü çizgide ilerlemek istediklerini ifade etti.

Fatih Atik'in konuya ilişkin ifadesi şu şekilde:

"Bu partilerin yan yana geldiğine dair bir bilgi var. Bunu 'milliyetçi cephe' olarak değerlendirmiyorlar. Atatürkçü çizgiden bahsediyorlar. Bunun içinde Memleket Partisi de var. Daha 'merkez sağa' dönük mesajlar vermek istediklerini söylediler. Bunu siyasi kazanca dönüştürme çabası var. Bu süreç ile ilgili İYİ Parti en sert duruşu gerçekleştiriyorlar. Bunu ne kadar başarabilecekler yakından takip edeceğiz."