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 | Yusuf Özgür Bülbül

Av. Ertuğrul Akar: İBB soruşturmasının kesinleşmesi en iyi ihtimalle 4,5 yıl sürecek!

TGRT Haber ekranlarında Gürkan Hacır'ın moderatörlüğünde yayınlanan Taksim Meydanı programında, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeki (İBB) yolsuzluk soruşturması ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) bu konudaki tutumu ele alındı. Programa katılan Av. Ertuğrul Akar, “Soruşturmanın kesinleşmesi en iyi ihtimalle 4,5 yıl sürer” dedi…

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KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
12.04.2025
saat ikonu 22:05
|
GÜNCELLEME:
12.04.2025
saat ikonu 22:16

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır ile Taksim Meydanı programında gündemdeki son gelişmeler değerlendirildi. Gazeteci/yazar Barış Yarkadaş, Eski Devlet Bakanı Mehmet Sevigen, Av. Ertuğrul Akar ve Türkiye gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Dr. İsmail Kapan İBB’deki yolsuzluk soruşturması ve CHP’nin tavrını yorumladı.

https://x.com/tgrthabertv/status/1911130542327681235

“4,5 YIL SÜRER”

Programda hukuki süreci değerlendiren Av. Ertuğrul Akar, soruşturmanın uzun bir zaman dilimine yayılacağını öngördü. Akar, "İddianamenin hazırlanması en iyi ihtimalle 1 yıl sürecek. İddianame kabul edilirse kovuşturma aşaması en iyi ihtimalle 1,5 yıl sürer. İstinaf ve Yargıtay sürecini de düşündüğümüzde davanın kesinleşmesi minimum 4 yıl diyelim. Bu soruşturma en iyi ihtimalle 4,5 yıl sürer" ifadelerini kullandı.

Av. Ertuğrul Akar: İBB soruşturmasının kesinleşmesi en iyi ihtimalle 4,5 yıl sürecek!

YARKADAŞ: YARGILAMALAR BAŞLAMALI

Gazeteci Barış Yarkadaş ise sürecin hızlandırılması gerektiğine dikkat çekti. Yarkadaş, "Bir an önce iddianamelerin hazırlanması ve yargılanmaların başlanması gerekiyor. Cumhurbaşkanı adayının bir sözcüsü olacak. Kampanyanın başında Özgür Özel olacak" şeklinde konuştu.

KAPAN: HALA FİRARİ OLANLAR VAR

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Dr. İsmail Kapan da soruşturmanın derinleşeceği yönündeki beklentisini dile getirdi. Kapan, "Bu soruşturma derinleşecek, hala firari olanlar var" açıklamasında bulundu.

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Sıkça Sorulan Sorular

MURAT ONGUN KİMDİR?
Murat Ongun, gazeteci, muhabir ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi eski Sözcüsüdür. Günümüzde İstanbul Büyükşehir Belediyesi Belediye Başkan Danışmanlığı görevine devam etmektedir. Medya A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca, Beylikdüzü Voleybol İhtisas Kadın Takımı yöneticiliği ve voleybol şube sorumluluğu görevlerini de yürütmektedir.
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