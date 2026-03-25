Bakan Fidan'dan diplomasi trafiği! Peş peşe kritik temaslar

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının ardından başlayan savaş tüm şiddetiyle devam ediyor. Savaşın ilk dakikalarından sonra diplomasi trafiğine başlayan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe kritik temaslar gerçekleştiriyor.

Bakan Fidan, farklı ülkelerden mevkidaşlarıyla ayrı ayrı görüşmeler yaparak bölgesel konuları masaya yatırdı. Bakan Fidan, ilk olarak Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bakan Fidan daha sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ve Özbekistan Dışişleri Bakanı Bahtiyor Saidov ile görüştü. Bu görüşmelerde de bölgesel gelişmeler değerlendirildi.