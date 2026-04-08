Politika

Editor
 | Baran Aksoy

Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temas! Ana gündem ABD-İran ateşkesi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile sağlanan ateşkesin ardından peş peşe kritik temaslar gerçekleştirdi. İlk olarak İranlı mevkidaşıyla görüşen Bakan Fidan, daha sonrasında da Katarlı mevkidaşıyla temas kurdu. İşte kritik görüşmeleri detaylar...

Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temas! Ana gündem ABD-İran ateşkesi
ABD ve İran arasında 2 hafta sürmesi planlanan ateşkes sağlandı. Ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe kritik temaslar kurdu.

Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temas! Ana gündem ABD-İran ateşkesi

ABD ve İran arasında 2 hafta sürmesi planlanan ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ve Katar Başbakanı ile görüşerek Türkiye'nin memnuniyetini ve kalıcı barış çabalarını iletti.
ABD ve İran arasında 2 hafta sürmesi planlanan bir ateşkes sağlandı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirdi ve kalıcı barışın tesisi için çabaların sürdürüleceğini belirtti.
Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'den sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü.
Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.
Bilgi Okunma süresi 31 saniyeye düşürüldü.

İlk olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temas! Ana gündem ABD-İran ateşkesi

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'den sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü.

Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

