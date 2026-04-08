ABD ve İran arasında 2 hafta sürmesi planlanan ateşkes sağlandı. Ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe kritik temaslar kurdu.

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temas! Ana gündem ABD-İran ateşkesi ABD ve İran arasında 2 hafta sürmesi planlanan ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı ve Katar Başbakanı ile görüşerek Türkiye'nin memnuniyetini ve kalıcı barış çabalarını iletti. ABD ve İran arasında 2 hafta sürmesi planlanan bir ateşkes sağlandı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyulan memnuniyeti dile getirdi ve kalıcı barışın tesisi için çabaların sürdürüleceğini belirtti. Bakan Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi'den sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü. Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.

İlk olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.

Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'den sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü.

Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.