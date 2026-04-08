Bakan Fidan'dan peş peşe kritik temas! Ana gündem ABD-İran ateşkesi

ABD ve İran arasında 2 hafta sürmesi planlanan ateşkes sağlandı. Ateşkesin ardından Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, peş peşe kritik temaslar kurdu.
İlk olarak İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştiren Bakan Fidan, Türkiye olarak geçici ateşkesten duyduğumuz memnuniyeti dile getirdi, kalıcı barışın tesisi için çabalarını sürdüreceklerini belirtti.
Bakan Fidan İranlı mevkidaşı Arakçi'den sonra Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştü.
Görüşmede, geçici ateşkesin bölgesel düzeyde kalıcı barışa dönüşmesi için atılması gereken adımlar değerlendirildi.