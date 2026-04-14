Bakan Fidan'dan kritik temas! İranlı mevkidaşıyla görüştü

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
ABD ve İran arasındaki müzakere süreciyle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nı temasları sürüyor.
Bakan Fidan, bugün akşam saatlerine doğru İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre; iki ismin görüşmesinde İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.
Öte yandan dün Bakan Fidan; Türk dış politikası, ABD ve İran arasındaki ateşkes ve diğer dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. ABD ile İran'ın ateşkes konusunda samimi davrandıklarını ve bu ihtiyacın farkında olduklarını söyleyen Bakan Fidan, Türkiye'nin müzakerelerdeki taraflarla temas halinde olduğunu aktardı. Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın da davet edildiğini kaydeden Bakan Fidan, "NATO ülkelerinin bunu fırsata çevirmesi lazım. Ankara'daki NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak" ifadelerini kullandı. İran’dan sonra İsrail'in düşmansız yaşayamayacağını kaydeden Bakan Fidan, "Sadece Netanyahu değil, muhalefette olanların da Türkiye’yi yeni düşman ilan etme arayışında olduklarını görüyoruz" dedi.