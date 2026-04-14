ABD ve İran arasındaki müzakere süreciyle ilgili Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'nı temasları sürüyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Bakan Fidan'dan kritik temas! İranlı mevkidaşıyla görüştü Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ve İran arasındaki müzakere süreciyle ilgili İran Dışişleri Bakanı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki bakan, İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere sürecinin son durumunu ele aldı. Bakan Fidan, ABD ve İran'ın ateşkes konusunda samimi davrandıklarını belirtti. Fidan, Türkiye'nin müzakerelerdeki taraflarla temas halinde olduğunu aktardı. Bakan Fidan, İsrail'in Türkiye'yi yeni düşman ilan etme arayışında olduğunu söyledi.

Bakan Fidan, bugün akşam saatlerine doğru İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

MÜZAKERE SÜRECİNDE SON DURUM

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarının aktardığına göre; iki ismin görüşmesinde İran ve ABD heyetleri arasındaki müzakere süreciyle ilgili son durum ele alındı.

BAKAN FİDAN'DAN ÇARPICI İSRAİL MESAJI

Öte yandan dün Bakan Fidan; Türk dış politikası, ABD ve İran arasındaki ateşkes ve diğer dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunmuştu. ABD ile İran'ın ateşkes konusunda samimi davrandıklarını ve bu ihtiyacın farkında olduklarını söyleyen Bakan Fidan, Türkiye'nin müzakerelerdeki taraflarla temas halinde olduğunu aktardı. Ankara'daki NATO Zirvesi'ne ABD Başkanı Donald Trump'ın da davet edildiğini kaydeden Bakan Fidan, "NATO ülkelerinin bunu fırsata çevirmesi lazım. Ankara'daki NATO tarihinin en önemli zirvesi olacak" ifadelerini kullandı. İran’dan sonra İsrail'in düşmansız yaşayamayacağını kaydeden Bakan Fidan, "Sadece Netanyahu değil, muhalefette olanların da Türkiye’yi yeni düşman ilan etme arayışında olduklarını görüyoruz" dedi.