Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İki taraf da ateşkes konusunda samimi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda, Türk dış politikası ve dünya gündemine ilişkin soruları cevaplıyor...
Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:
"Müzakerede bulunan taraflarla iletişim halindeydik. Geldiğimiz noktada ABD'liler daha net bir açıklama yaptılar. Nükleer konuda genel olarak bir tıkanmanın olduğu belirtildi. Bence burada taraflar başlangıç pozisyonlarını ortaya koydular daha sonra taraflar arabulucuların desteğiyle bir noktada buluşturmaya çalışırlar. Benim gördüğü her iki tarafta ateşkes konusunda samimi.
Hürmüz Boğazı savaşın bölgesel bir savaş olmadığının küresel etkilerinin de olduğunu gösteren en önemli etken. Hürmüz'den geçişin engellenmemesi gerekiyor. İranlıların Hürmüz Boğazı'yla ilgili belli taleplerini iletecektir. Hiçbir ülke İran'a karşı yürütülen savaşın parçası olmak istemiyor.
Biz de Hürmüz Boğazı'nın etkisini dolaylı olarak hissediyoruz. Bu da ekonomiye uzun vadede büyük yük bindirir.
Birçok ülkede (Avrupa, Asya) enerji arzıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilir, eğer kriz devam ederse... Bizim durduğumuz yer barış yoluyla ilişkilerin yürümesi. İran ile gerekli müzakerelerin yapılıp sorunların çözülmesi gerekiyor.
Müzakere sonuçlandığında Hürmüz ile ilgili bir sorun kalacağını düşünmüyorum. "Hürmüz'ün regülasyonuyla ilgili bir önerme getirilecek mi?" sorun burada başlıyor. Herkes tüm bu sıkıntılara geçici olduğunu düşünerek katlanıyor.
Lübnan'daki İsrail işgaline baktığımız zaman; bu İsrail bölgesel yayılmacılığını parçası olarak ortaya çıkıyor. Suriye'de de bir sorun olarak görüyoruz. Bu bizim için de büyük bir risk. Alan genişletme çabası İsrail için hep bir hedefti. İsrail güvenlik peşinde değil daha fazla toprak peşinde. İsrail kendi yapmadığı bir şeyi Lübnan Hükümeti'nden bekliyor. Hizbullah'ı silahsızlaştırma. Lübnan Hükümeti'nin gücü buna yetmez. Burada topyekûn bir ulusal çözümün yer alması gerekiyor.
Suriye'de son on günde yoğun bir trafik içerisinde olduk. Özellikle İran'a yönelik savaşla alakalı ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları çünkü Lübnan'dan Suriye'ye biliyorsunuz mülteci dönüşü oldu. Suriye bu süreç içerisinde çok şükür bir emin bölge olarak kaldı. Bu süreç içerisinde Suriye'ye hiçbir şey olmadı. Sadece Lübnan'dan gelen mülteci akını oldu. Tabi Körfez'de de devam eden bu savaşın olası etkileri ne olur bu süreci değerlendirdik.
Suriye’de ortaya konan yönetim tarzının tüm halk kesimlerini kuşatan bir yapı olması lazım. Güvenlik sorunlarına gelince, SDG ile kat edilen aşamanın devam etmesi önemli. Şu anda belli bir ölçüde rayında gidiyor, ulaşması gereken yerler var. İsrail’in Dürzilerin bulunduğu bölgedeki faaliyetleri, Suriyeli kardeşlerimizin yönetmesi gereken bir mesele. Ülkede nüfusun geri dönmesi gerekiyor. Bunun da belli bir hızla, yavaş da olsa giderek artarak devam ettiğini görüyoruz.
Ancak sorun yine İsrail’in Suriye’ye yönelik ertelenen politikalarının oluşturacağı riskler. İran’daki savaştan dolayı bazı şeyleri yapmıyor ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Şu anda öncelikleri bu değil. Zamanı geldiğinde yapmak isteyecektir.
Bizim desteklediğimiz projeler hayata geçseydi bugün Hürmüz Boğazı ile ilgili sorunun daha az negatif sonuç getirdiği görülecekti. Ben bundan sonra bölgede yeni bağlantısızlık projelerinin hayata geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin burada ciddi roller alacağını düşünüyorum.
https://x.com/AACanli/status/2043602935980925140
Son dakika haberinin detayları gelecek...