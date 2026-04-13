Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
16°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İki taraf da ateşkes konusunda samimi

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Hakan Fidan; Türk dış politikası, ABD ve İran arasındaki ateşkes ve diğer dünya gündemine ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.04.2026
saat ikonu 11:10
|
GÜNCELLEME:
13.04.2026
saat ikonu 11:55

AA Editör Masası'nda, Türk dış politikası ve dünya gündemine ilişkin soruları cevaplıyor...

HABERİN ÖZETİ

Hakan Fidan'dan önemli açıklamalar: İki taraf da ateşkes konusunda samimi

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, AA Editör Masası'nda yaptığı açıklamalarda Türk dış politikası ve güncel küresel konulara değindi.
Bakan Fidan, müzakere eden tarafların ateşkes konusunda samimi olduğunu belirtti ve nükleer konuda genel bir tıkanma olduğunu söyledi.
Hürmüz Boğazı'nın, savaşın küresel etkilerinin olduğunu gösteren önemli bir etken olduğunu ve geçişin engellenmemesi gerektiğini vurguladı.
İran'ın Hürmüz Boğazı ile ilgili taleplerini ileteceğini belirten Fidan, hiçbir ülkenin İran'a karşı yürütülen savaşın parçası olmak istemediğini dile getirdi.
Türkiye'nin de Hürmüz Boğazı'nın etkisini dolaylı olarak hissettiğini ve bunun ekonomiye uzun vadede yük bindireceğini ifade etti.
Krizin devam etmesi halinde Avrupa ve Asya'da enerji arzıyla ilgili sıkıntılar yaşanabileceğini belirten Fidan, Türkiye'nin barış yoluyla ilişkilerin yürütülmesi ve İran ile gerekli müzakerelerin yapılıp sorunların çözülmesi gerektiği pozisyonunda olduğunu söyledi.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

"İKİ TARAF DA ATEŞKES KONUSUNDA SAMİMİ"

Bakan Fidan'ın konuşmasından satır başları:

"Müzakerede bulunan taraflarla iletişim halindeydik. Geldiğimiz noktada ABD'liler daha net bir açıklama yaptılar. Nükleer konuda genel olarak bir tıkanmanın olduğu belirtildi. Bence burada taraflar başlangıç pozisyonlarını ortaya koydular daha sonra taraflar arabulucuların desteğiyle bir noktada buluşturmaya çalışırlar. Benim gördüğü her iki tarafta ateşkes konusunda samimi.

HÜRMÜZ DÜĞÜMÜ...

Hürmüz Boğazı savaşın bölgesel bir savaş olmadığının küresel etkilerinin de olduğunu gösteren en önemli etken. Hürmüz'den geçişin engellenmemesi gerekiyor. İranlıların Hürmüz Boğazı'yla ilgili belli taleplerini iletecektir. Hiçbir ülke İran'a karşı yürütülen savaşın parçası olmak istemiyor.

"BİZ DE DOLAYLI OLARAK HİSSETTİK"

Biz de Hürmüz Boğazı'nın etkisini dolaylı olarak hissediyoruz. Bu da ekonomiye uzun vadede büyük yük bindirir.

Birçok ülkede (Avrupa, Asya) enerji arzıyla ilgili sıkıntılar yaşayabilir, eğer kriz devam ederse... Bizim durduğumuz yer barış yoluyla ilişkilerin yürümesi. İran ile gerekli müzakerelerin yapılıp sorunların çözülmesi gerekiyor.

"HÜRMÜZLE İLGİLİ BİR SORUN KALACAĞINI DÜŞÜNMÜYORUM"

Müzakere sonuçlandığında Hürmüz ile ilgili bir sorun kalacağını düşünmüyorum. "Hürmüz'ün regülasyonuyla ilgili bir önerme getirilecek mi?" sorun burada başlıyor. Herkes tüm bu sıkıntılara geçici olduğunu düşünerek katlanıyor.

İSRAİL'İN LÜBNAN'A SALDIRILARI

Lübnan'daki İsrail işgaline baktığımız zaman; bu İsrail bölgesel yayılmacılığını parçası olarak ortaya çıkıyor. Suriye'de de bir sorun olarak görüyoruz. Bu bizim için de büyük bir risk. Alan genişletme çabası İsrail için hep bir hedefti. İsrail güvenlik peşinde değil daha fazla toprak peşinde. İsrail kendi yapmadığı bir şeyi Lübnan Hükümeti'nden bekliyor. Hizbullah'ı silahsızlaştırma. Lübnan Hükümeti'nin gücü buna yetmez. Burada topyekûn bir ulusal çözümün yer alması gerekiyor.

SURİYE'DEKİ DİPLOMASİ TRAFİĞİ

Suriye'de son on günde yoğun bir trafik içerisinde olduk. Özellikle İran'a yönelik savaşla alakalı ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırıları çünkü Lübnan'dan Suriye'ye biliyorsunuz mülteci dönüşü oldu. Suriye bu süreç içerisinde çok şükür bir emin bölge olarak kaldı. Bu süreç içerisinde Suriye'ye hiçbir şey olmadı. Sadece Lübnan'dan gelen mülteci akını oldu. Tabi Körfez'de de devam eden bu savaşın olası etkileri ne olur bu süreci değerlendirdik.

SURİYE'DEKİ SON GELİŞMELER

Suriye’de ortaya konan yönetim tarzının tüm halk kesimlerini kuşatan bir yapı olması lazım. Güvenlik sorunlarına gelince, SDG ile kat edilen aşamanın devam etmesi önemli. Şu anda belli bir ölçüde rayında gidiyor, ulaşması gereken yerler var. İsrail’in Dürzilerin bulunduğu bölgedeki faaliyetleri, Suriyeli kardeşlerimizin yönetmesi gereken bir mesele. Ülkede nüfusun geri dönmesi gerekiyor. Bunun da belli bir hızla, yavaş da olsa giderek artarak devam ettiğini görüyoruz.

"SORUN YİNE İSRAİL..."

Ancak sorun yine İsrail’in Suriye’ye yönelik ertelenen politikalarının oluşturacağı riskler. İran’daki savaştan dolayı bazı şeyleri yapmıyor ama bu olmayacağı anlamına gelmez. Şu anda öncelikleri bu değil. Zamanı geldiğinde yapmak isteyecektir.

"TÜRKİYE CİDDİ ROLLER ALACAK"

Bizim desteklediğimiz projeler hayata geçseydi bugün Hürmüz Boğazı ile ilgili sorunun daha az negatif sonuç getirdiği görülecekti. Ben bundan sonra bölgede yeni bağlantısızlık projelerinin hayata geçeceğini düşünüyorum. Türkiye'nin burada ciddi roller alacağını düşünüyorum.

https://x.com/AACanli/status/2043602935980925140

Son dakika haberinin detayları gelecek...

ETİKETLER
#hakan fidan
#dışişleri bakanı
#Türk Dış Politikası
#Dünya Gündemi
#Aa Editör Masası
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.