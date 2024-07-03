Bakan Kurum ilk toplantısını yaptı, kararını verdi: Cuma günü sahaya iniyor

03 Temmuz 2024 20:51 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 21:21

Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum TBMM'de yemin etti

Kemal Memişoğlu ile Murat Kurum TBMM'de yemin etti

Mehmet Özhaseki'nin yerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum görevine hızlı başladı.

Görevi devralmasının ardından 'asrın felaketinin' yaşandığı deprem bölgesinin yaralarını sarmak için çalışmalara başlayan Bakan Kurum, Bakanlık’ta bakan yardımcıları ve genel müdürler ile bir araya gelerek Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı gerçekleştirdi.

İlk icraatını açıklayan Bakan Kurum, 6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen Kahramanmaraş, Hatay ve Malatya'yı ziyaret edeceğini duyurdu.

"ARI GİBİ ÇALIŞACAĞIZ"

Yeni ekibiyle birlikte düzenlediği Deprem Bölgesi Yeniden İnşa Toplantısı'na ilişkin konuşan Bakan Kurum, "Yegâne önceliğimiz milletimiz. İlk işimiz de depremzede kardeşlerimizin mutluluğu. İnşallah cuma gününden itibaren Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’ya giderek sahada incelemelerde bulunacağız, vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Depremden etkilenen tüm şehirlerimizde, sokak sokak, hane hane, arı gibi çalışacağız" ifadelerini kullandı.

"DEPREM BÖLGESİNİ İHYA EDECEĞİZ"

Sosyal medya hesabından da açıklama yapan Bakan Kurum şu ifadeleri kullandı:

"Allah'ın izni, devletimizin gücü, milletimizin duasıyla dün afet bölgelerinde şehirlerimizi nasıl yeniden ayağa kaldırdıysak aynı anlayışla deprem bölgesini de süratle ihya edeceğiz. Yaralarımızı tamamen sarana kadar, kötü günlerin izlerini silene kadar daima deprem bölgesinde olacağız. Hiçbir vatandaşımız mağdur olmayacak, kardeşlerimiz yeni yuvalarına en kısa sürede kavuşacak."