Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

Bayram dönüşü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı yoğun mesai bekliyor. Salı günü Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek olan Erdoğan, kurmaylarıyla Orta Doğu'daki savaşı ve ekonomik etkilerini masaya yatıracak. İç politikada ise Terörsüz Türkiye sürecindeki yasal düzenlemeler ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak. Çarşamba günü AK Parti Grup Toplantısı'na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, perşembe günü ise il başkanlarıyla bir araya gelecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa-
Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
23.03.2026
saat ikonu 04:53
|
GÜNCELLEME:
23.03.2026
saat ikonu 05:07

İç ve dış politikada yaşanan önemli gelişmelerle birlikte Ramazan Bayramı dönüşü hükümeti yoğun mesai bekliyor. Bayramı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta 3 kritik toplantıya başkanlık edecek. Orta Doğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak.

HABERİN ÖZETİ

Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Ramazan Bayramı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, iç ve dış politikadaki önemli gelişmelerle ilgili yoğun bir mesai yürütecek ve kritik toplantılara başkanlık edecek.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde Orta Doğu'daki savaş ve bunun Körfez ülkelerine etkileri, küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar, Türkiye'nin arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı ekonomik tedbirler ele alınacak.
İç politikada, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler ele alınacak; sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar verecek.
AK Parti il başkanları ile yapacağı toplantıda, teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlar iletilecek.
Bilgi Okunma süresi 30 saniyeye düşürüldü.
Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

KABİNEDE GÜNDEM ORTA DOĞU'DAKİ SAVAŞ

Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmayları ile birlikte Orta Doğu’da giderek şiddetlenen ve bölgesel savaşa evrilen gerilimi masaya yatıracak.

Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

EKONOMİK TEDBİRLER MASADA

Özellikle İsrail’in bölgedeki saldırganlığının Körfez ülkelerine etkileri ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar toplantının ana gündemi olacak. Toplantıda Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı alınacak ekonomik tedbirler ele alınacak.

Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİNDE YENİ YOL HARİTASI KARARLAŞTIRILACAK

İç politikada ise en önemli başlık, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler olacak. İstihbarat birimlerinden gelen güncel raporlar doğrultusunda, sürecin bir sonraki aşamaya taşınması ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak.

Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

AK PARTİ TEŞKİLATINA STRATEJİK TALİMATLARI İLETECEK

Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.

Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

Perşembe günü ise AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarını toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlarını iletecek.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Milli Savunma Bakanı Güler: "İsrail-İran hattındaki saldırılar coğrafyamızın ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi"
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazı sonrası konuştu: İsrail bedelini ödeyecek
İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Cumhurbaşkanı Rize'de! Erdoğan: 'İran savaşı Netanyahu'nun tahrikiyle başladı'
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.