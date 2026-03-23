Bayram dönüşü yoğun mesai: Cumhurbaşkanı Erdoğan kurmaylarıyla yeni yol haritasını kararlaştıracak

İç ve dış politikada yaşanan önemli gelişmelerle birlikte Ramazan Bayramı dönüşü hükümeti yoğun mesai bekliyor. Bayramı memleketi Rize'de geçiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta 3 kritik toplantıya başkanlık edecek. Orta Doğu'daki savaş ve Terörsüz Türkiye süreci masaya yatırılacak.
Türkiye Gazetesi'nden Emrah Özcan'ın haberine göre, salı günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’ni toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmayları ile birlikte Orta Doğu’da giderek şiddetlenen ve bölgesel savaşa evrilen gerilimi masaya yatıracak.
Özellikle İsrail’in bölgedeki saldırganlığının Körfez ülkelerine etkileri ve küresel enerji piyasalarındaki dalgalanmalar toplantının ana gündemi olacak. Toplantıda Türkiye’nin bölgedeki arabuluculuk girişimleri ve olası yeni krizlere karşı alınacak ekonomik tedbirler ele alınacak.
İç politikada ise en önemli başlık, “Terörsüz Türkiye” vizyonu kapsamında devam eden süreç ve bu doğrultuda hazırlanan kanuni düzenlemeler olacak. İstihbarat birimlerinden gelen güncel raporlar doğrultusunda, sürecin bir sonraki aşamaya taşınması ve sahadaki yeni yol haritası kararlaştırılacak.
Çarşamba günü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM’de partisinin grup toplantısında kürsüye çıkacak. Erdoğan'ın iç ve dış politikaya dair önemli mesajlar vermesi bekleniyor.
Perşembe günü ise AK Parti Genel Merkezi'nde il başkanlarını toplayacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu toplantıda teşkilatların önümüzdeki sıcak dönemde izleyecekleri saha stratejisine dair talimatlarını iletecek.