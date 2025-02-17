Cem Küçük'ten İmamoğlu'na siyasi yasak yorumu: Gelirse yanlış olur!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen bilirkişi incelemesine ilişkin soruşturma bugün tamamlandı. İmamoğlu’na, "Yargı görevinde bulunanı, bilirkişiyi veya tanığı etkilemeye teşebbüs" suçlaması yöneltilirken, 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasının yanı sıra siyasi yasak talep edildi.

İMAMOĞLU'NUN 23 YIL HAPSİ İSTENİYOR!

İBB Başkanı İmamoğlu hakkında ayrıca kamu görevlisini tehdit ve hakaret ettiği, ihaleye fesat karıştırma gibi davalardan da toplamda 23 yıl 3 ay hapis cezası istendi. İmamoğlu bu davalara ilişkin değerlendirmelerde bulunup yapılanların yanlış olduğunu savundu.

"AK PARTİ İMAMOĞLU'NU SANDIKTA YENMELİ"

Konu hakkında TGRT Haber'deki Medya Kritik programında değerlendirmelerde bulunan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük, İmamoğlu'na siyasi yasak gelmeyeceğini ve AK Parti'nin İmamoğlu'nu sandıkta yenmesi gerektiğini ifade etti.

"SİYASİ YASAK GELİRSE YANLIŞ OLUR"

Cem Küçük'ün açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Erdoğan'a 98 yılında 'muhtar bile olamaz' demişlerdi. 16 seçim kazandı, Cumhurbaşkanı oldu. Bu davalardan Ekrem İmamoğlu'nu korkmasına gerek yok. İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesini beklemiyorum, gelirse de yanlış olur. Bunu da açıkça söylemeliyim. AK Parti İmamoğlu'nu sandıkta yenmelidir."

https://x.com/tgrthabertv/status/1891567247526653985