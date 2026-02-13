CHP Dörtyol İlçe Başkanı görevinden istifa etti

Kategoriler
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde Cumhuriyet Halk Partisi İlçe Başkanlığı görevini yürüten Muammer Bedir, istifa ettiğini sosyal medyada yaptığı açıklama ile duyurdu.
Açıklamada, Muammer Bedir’in partinin yıpranmaması adına kendi iradesiyle görevinden ayrıldığı ifade edilerek, "Son günlerde ilçe başkanımıza yönelik ortaya atılan ithamlar, iftiralar ve kamuoyunda oluşan bilgi kirliliği göz önünde bulundurularak, partimizin herhangi bir şekilde zarar görmemesi adına İlçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir" denildi.
Öte yandan, söz konusu ses kaydı ve asılsız iddiaları gündeme getiren kişiler hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı ve emniyet birimlerine suç duyurusunda bulunulduğu belirtilirken, sürecin yakından takip edileceği vurgulandı.