CHP iki adayla seçime girecek iddiası! Özgür Özel son noktayı koydu

CHP lideri Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. CHP ve DEVA Partisi yetkililerinin de katıldığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Babacan, Özel’in CHP Genel Başkanlığına seçilmesinin ardından DEVA Partisi Genel Merkezi’ne yaptığı bu ilk ziyarete vurgu yaparak, "Geçtiğimiz temmuz ayında kurultay sonrası Sayın Özel genel başkan seçildiğinde kendisini tebrik etmek için ben ziyaret etmiştim. Bugün ise ekim ayında gerçekleştirdiğimiz büyük kongrenin ardından hem iade-i ziyaret hem de hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.

İKİ ADAYLA SEÇİME GİDİLECEĞİ İDDİASI

Görüşme sonrası bir gazete Özgür Özel'e "Üçlü görüşmede adaylık başlığı açıldığında Mansur Yavaş'ın ‘Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz, toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin' ifadeleri basına yansıdı. Böyle bir senaryoda Ekrem İmamoğlu'nun da ön seçimden çıktığını varsayarsak iki adaylı bir seçime gidilme durumu var mı? Mansur Bey nasıl bu şekilde aday olacak? CHP'deki üyeliği devam edecek mi? Ya da 100 bin imzayla bağımsız mı aday olacak? Bu tabloda senaryonuz nasıl işleyecek?" sorusunu yöneltti.

"O FOTOĞRAF KARESİ TOPLANTININ ÖZETİDİR"

Özgür Özel, gazetecinin bu sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Biraz önce okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil, pazartesi ve salı sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Bunlar pazar akşamı duyduğumuz ifadeler olmadığı için gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok. Pazar akşamına ilişkin benim söyleyebileceğim şudur; Sayın Mansur Yavaş da, Sayın Ekrem İmamoğlu da bu derin sorunlar içinde olan ülkenin tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bunun sağlanabilmesi için yetkili kurulların verdiği karara saygılı oldukları ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk. O toplantıdan dışarıya yansıyan o perde arkaları değil, hepimizin Türkiye'ye umut olduğu söylenen o fotoğraf karesi toplantının özetidir"