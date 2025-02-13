Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

CHP iki adayla seçime girecek iddiası! Özgür Özel son noktayı koydu

CHP lideri Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı ziyaretinden sonra iki adayla seçime gidileceğine yönelik iddialara ilişkin konuştu. CHP'nin öyle bir senaryosunun olmadığının altını çizen Özel, "Benim iki belediye başkanım da, ismi geçen iki değerli arkadaşımız da 'partim bir görev verirse oradayım, partimin verdiği kararlara saygılıyım' dedikten sonra bu gereksiz tartışmalara cevap vermeyi doğru bulmuyoruz" dedi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
CHP iki adayla seçime girecek iddiası! Özgür Özel son noktayı koydu
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
13.02.2025
saat ikonu 15:52
|
GÜNCELLEME:
13.02.2025
saat ikonu 16:00

CHP lideri Özgür Özel, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı parti genel merkezinde ziyaret etti. CHP ve DEVA Partisi yetkililerinin de katıldığı görüşme yaklaşık bir saat sürdü. Babacan, Özel’in CHP Genel Başkanlığına seçilmesinin ardından DEVA Partisi Genel Merkezi’ne yaptığı bu ilk ziyarete vurgu yaparak, "Geçtiğimiz temmuz ayında kurultay sonrası Sayın Özel genel başkan seçildiğinde kendisini tebrik etmek için ben ziyaret etmiştim. Bugün ise ekim ayında gerçekleştirdiğimiz büyük kongrenin ardından hem iade-i ziyaret hem de hayırlı olsun ziyareti gerçekleşmiş oldu" ifadelerini kullandı.

İKİ ADAYLA SEÇİME GİDİLECEĞİ İDDİASI

Görüşme sonrası bir gazete Özgür Özel'e "Üçlü görüşmede adaylık başlığı açıldığında Mansur Yavaş'ın ‘Bu saatten sonra aday olup olmamak sadece benim kararım olamaz, toplum bu işi satın aldı. Anketler böyle çıkmaya devam ederse aday olacağımı bilin' ifadeleri basına yansıdı. Böyle bir senaryoda Ekrem İmamoğlu'nun da ön seçimden çıktığını varsayarsak iki adaylı bir seçime gidilme durumu var mı? Mansur Bey nasıl bu şekilde aday olacak? CHP'deki üyeliği devam edecek mi? Ya da 100 bin imzayla bağımsız mı aday olacak? Bu tabloda senaryonuz nasıl işleyecek?" sorusunu yöneltti.

"O FOTOĞRAF KARESİ TOPLANTININ ÖZETİDİR"

Özgür Özel, gazetecinin bu sorusuna şu ifadelerle cevap verdi:

"Biraz önce okuduğunuz ifadeleri ben de duydum ama pazar akşamı değil, pazartesi ve salı sabahı bir Ankara temsilcisinin canlı yayındaki ifadelerinden duydum. Bunlar pazar akşamı duyduğumuz ifadeler olmadığı için gazeteciler siyaseti yorumlar ama siyasetçilerin gazetecileri yorumlama gibi bir yükümlülüğü yok. Pazar akşamına ilişkin benim söyleyebileceğim şudur; Sayın Mansur Yavaş da, Sayın Ekrem İmamoğlu da bu derin sorunlar içinde olan ülkenin tek çaresinin erken seçim olduğunu ve bunun sağlanabilmesi için yetkili kurulların verdiği karara saygılı oldukları ve temel hedefin CHP'yi iktidar yapmak olduğu, bunun için fedakarlıksa fedakarlık, sorumluluksa sorumluluk makamlarına hazır olduklarını hep birlikte konuştuk. O toplantıdan dışarıya yansıyan o perde arkaları değil, hepimizin Türkiye'ye umut olduğu söylenen o fotoğraf karesi toplantının özetidir"

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
CHP cumhurbaşkanı adayı ne zaman belli olacak? Ön seçim tarihi açıklandı
Bakan Kurum, CHP'lilerle görüştü! Ana gündem: Kentsel dönüşüm
Mansur Yavaş'tan Özgür Özel'e sitem! CHP'deki üçlü zirveye bu sözler damga vurdu

Sıkça Sorulan Sorular

CHP'DE ÖN SEÇİM NE ZAMAN OLACAK?
CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada; ön seçimin 23 Mart 2025'te yapılacağını duyurdu.
ETİKETLER
#Gündem
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Yorumlar YORUMLAR
(0 Yorum)
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.