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 | Baran Aksoy

CHP kurultayındaki şaibe iddiası! Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: "Somut delil tespit edilirse..."

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP kurultayındaki şaibe iddiasına ilişkin çok önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Tunç, "CHP'nin kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamen kendilerinin ortaya çıkardığı iddialar" dedi. Bahsi geçen iddiaların Siyasi Partiler Kanunu'na göre suç olduğunun altını çizen Bakan Tunç, "Somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır" ifadelerini kullandı.

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CHP kurultayındaki şaibe iddiası! Bakan Tunç'tan önemli açıklamalar: "Somut delil tespit edilirse..."
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
12.02.2025
saat ikonu 11:41
|
GÜNCELLEME:
12.02.2025
saat ikonu 12:10

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, NTV canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, CHP kurultayına yönelik başlatılan “şaibe” iddialarını içeren soruşturmada, bu iddiaların Siyasi Partiler Kanunu'na aykırı olduğunu belirtti. Bu iddiaların CHP üyeleri tarafından da dile getirildiğini vurgulayan Bakan Tunç, somut delillerin elde edilmesi durumunda soruşturmanın daha da derinleştirilebileceğini ifade etti. Ayrıca, İstanbul'da yer aldığı ölümlü kazanın ardından annesi Eylem Tok tarafından ABD’ye kaçırılan Timur Cihantimur ile annesi Tok’un iade sürecinin temyize açık olduğuna dikkat çeken Bakan Tunç, ABD mahkemesinin kararının kesinleşmesinin ardından iadenin gerçekleşebileceğini belirtti. Genel af çıkacak mı? sorusuna ise Bakan Tunç, "Genel afla ilgili bir çalışma söz konusu değil. Böyle bir çalışma gündemimizde yok" dedi.

CHP KURULTAYINDAKİ ŞAİBE İDDİASI

Tunç'un konuşmasından satır başları:

"CHP'nin 2023 Kasım'ındaki kurultayı sonrası dedikodu başladı. Bu iddiaları ortaya atanlar da CHP mensubuydu. Bursa'da başvuru olunca savcılık, Ankara'ya dosyayı gönderdi. Ankara savcılığı Ocak'ta başlattı soruşturmayı. Kılıçdaroğlu'nun TV programından sonra gündeme oturdu. Akif Hamzaçebi'nin de bir beyanı oldu. Susmalarını eleştirdiler. Buna bir cevap vermeleri gerektiğini söylediler. Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi değil birçok kişi dile getirdi. Delegelerin maddi menfaat karşılığı oylarının alındığı iddiasını dile getirdiler. Bunun suç teşkil edeceğini gösteren mevzuat var. Partililer tarafından iddialar ortaya atılınca savcılığın bunu değerlendirmesi gerekir. Soruşturmada somut delil elde edilirse soruşturma devam eder. Parti yönetiminin manidar olduğu eleştirisi sonrası onların da ifadesine başvurulması için savcılık tebligat çıkardı. İfade verip vermemeleri, cumhuriyet başsavcılığı karar verecek. Kılıçdaroğlu'nun avukatı da gerekli açıklamayı yaptı. Şaibe iddialarına karşı cevap verilmesi gerektiğini söyledi. Kongredeki şaibe iddialarını dile getirerek araştırma yapılması, yönetimin susmasının sorun teşkil edeceğini söylüyor. Kamuoyunun malumu; CHP'nin kurultayı ile ilgili başlatılan soruşturma tamamen kendilerinin ortaya çıkardığı iddiaları. Bu iddiaların ortaya çıkarılması için başlatılan bir soruşturma bu. İfade vermek istiyorum diyenler var, sosyal medyada iddialarda bulunan, araç plakalarına varana kadar, nereden ne alındığına kadar iddialar var. Varsa somut delil savcılık soruşturmayı derinleştirebilir. Siyasi partiler kanununda hile karıştıranlar için ceza getiriyor. Somut delil tespit edilirse bu bir ceza soruşturmasıdır. Parti kongresi ile ilgili süreç bunun iptal gerektirdiğine dair ayrı bir yargılama gerektirir

EKREM İMAMOĞLU HAKKINDAKİ SORUŞTURMALAR

Burada siyasi dava eleştirisinin ötesinde yargıya yakışıksız ifadeler var. Yargı sopası dedi sayın özel. Yargıya tehdide varan sözler oldu bu doğru değil. Yargı yetkisi Türk milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır, herkes kanun önünde eşittir. Herkes kanun önünde eşittir. 138. maddemiz var Anayasa'da. Devam eden soruşturmaya yönelik kimsenin yargıyı etkileyemeyeceğine yönelik. Hatta tavsiye ve telkinde bulunamayacağına yönelik madde bu. Soruşturmaların, soruşturma neticesinde suç var mı? Bunun sonucunda yargı kararını verecek. Bu davalarla ilgili yargı mensuplarını etkilemeye yönelik tehditkar ifadeler kullanırsanız bu doğru olmaz. Seyyar giotin gibi ifade kullanılınca bunda kimsenin susmasını bekleyemeyiz. Hakkında devam eden YSK üyelerine yönelik soruşturma devam ediyor. Davaya bakan hakim başka ile atanarak sürgün edildi denildi. o davada, tayini çıkan hakimle ilgili reddi hakim talebinde bulundular, ama hakim tayin edilince bu kez niye sürgün ettiniz dediler. Bırakalım yargı işini yapsın. En doğru kararı elbette yargı verecektir. Bunun itiraz süreçleri olacaktır. Bu süreçleri beklemeden bu tür yakışıksız ifadeler doğru değil. Yargı mensubuna 'Senin çürümüş' derseniz burada yargının susmasını, işlem yapmasını bekleyemezseniz.

BELEDİYELERE YÖNELİK KENT UZLAŞISI OPERASYONU

Burada İstanbul Başsavcılığı'nın soruşturması söz konusu. HDK çatı yapılanması ile ilgili soruşturma var. Terör örgütü mensupları ile irtibatlarının olduğu iddiaları söz konusu. 2 belediye başkan yardımcısı ve 7 belediye meclis üyesi var. Burada soruşturmaları farklı şekilde nitelendirmek doğru değil. Hep beraber soruşturma sonucunu bekleyeceğiz. Onlar kendi savunmalarını yapacaktır. Davaya dönen süreç olursa bu kamuoyu tarafından şeffaf şekilde görülecektir. Şu anda gizli yürütülen bir soruşturma var. Gözaltı kararı verilince dosya ile ilgili bilgi sahibi olmadan bu bir siyasi davadır demek doğru değil. O kişilerle ilgili terör bağlantısı olup olmadığını ortaya çıkaracak hakimlerimizdir"

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Sıkça Sorulan Sorular

CHP KURULTAYINDA ŞAİBE OLAYI NEDİR?
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleştirilen 38. Olağan Kurultayı'nda, delegelere para karşılığında oy kullandırıldığı iddiaları gündeme geldi. Bu iddiaların hemen ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattı.
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