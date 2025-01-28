CHP'de Cumhurbaşkanı adaylığı için 25 imza şartı! Ön seçimin detayları belli oldu

28 Ocak 2025 23:16 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 23:18

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında cumhurbaşkanı adayı belirleme sürecine ilişkin bilgiler verdi. "Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme sürecine katılacak" diyen Özel şubat, mart ve nisan aylarını işaret etti. Aday belirleme sürecine ilişkin detayları ise TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik açıkladı. Atik, adaylara 25 imza toplama şartının getirileceğini ifade etti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemini belirledi. Partisinin grup toplantısında konuya ilişkin konuşan Özel, parti üyelerinin adayı seçeceğine dikkat çekti. Sürecin önümüzdeki aylarda başlayacağını ifade eden Özel, 2025 yılı için de erken seçim talebi olduklarını belirtti.

CHP'de ön seçim sürecine ilişkin önemli gelişmeler yaşanırken TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı bilgilere göre, partide Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu’nun isimlerinin yoğun bir şekilde konuşulması üzerine, parti yönetimi bu süreci daha sağlıklı bir şekilde yönetebilmek adına yeni bir yöntem belirledi.

"İKİ İSİM PARTİYİ ZORLAMAYA BAŞLADI"

Fatih Atik’in aktardığına göre, CHP içerisinden birçok isim bu yönteme destek verdi. Parti içindeki kaynaklar, "Büyük bir talep var. Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu isimlerinin sürekli gündemde olması, partiyi zorlamaya başladı. Bu nedenle iki ismin de onay verdiği bir yönteme başvuruldu" şeklinde açıklamalarda bulundu.

CUMHURBAŞKANI ADAYLIĞI İÇİN 25 İMZA ŞARTI!

Adaylık için başvuracak isimlerin 25 imzayı tamamlaması gerekeceğini belirten Atik şunları söyledi:

"Bu işin CHP açısından nasıl bir planlaması var buna baktık. Ön seçim işi sürpriz oldu. CHP'li isimlerle görüştüğümüzde bize 'Büyük bir talep var. Parti bu iki isimin (Mansur Yavaş-Ekrem İmamoğlu) konuşulduğu süreci taşımamız güçleşti' dediler. İki ismin de onay verdiği bir yönteme başvurduklarını söylediler. İki isimden de onay aldıklarını belirttiler.

"SÜREÇ 3 AY İÇERİSİNDE TAMAMLANACAK"