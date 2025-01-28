Özgür Özel'den cumhurbaşkanı adayı açıklaması! Takvimi duyurdu: Herkes katılacak

28 Ocak 2025 15:07 - Güncelleme : 28 Ocak 2025 15:29

CHP lideri Özgür Özel, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP'nin cumhurbaşkanı adayı konusunda konuşan Özel, takvimi açıkladı. Özel, "Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme sürecine katılacak" dedi.

Cem Küçük 'onun dışında kimse olamaz' diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Cem Küçük 'onun dışında kimse olamaz' diyerek CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını açıkladı!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, partinin cumhurbaşkanı adayının belirlenme yöntemini duyurdu. Özel, CHP’nin adayını parti üyelerinin seçeceğini belirterek, “Ekrem Başkan ve Mansur Başkan ile görüştük, değerlendirmelerde bulunduk. Yeni bir başlangıç ve sürecin tanımı konusunda tam bir mutabakata vardık” dedi.

Bu sürece katılmak isteyenlere partiye üye olmaları yönünde çağrıda bulunan Özel, “Şubat, mart ve nisan aylarında tüm hazırlıklarımızı tamamlamış olacağız” ifadelerini kullandı.

"ADAYIMIZI BELİRLEMEYE UZANAN SÜRECİN İLK GÜNÜNDEYİZ"

Özel'in konuşmasından satır başları:

"Yeni bir başlangıç yapmanın zamanı geldi. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş partim görev verirse diye kurduğu cümlelere teşekkür ediyorum. Yeni bir takvimi başlatıyoruz. Güç zehirlenmesine, kötülüğe karşı bugün başlatacağımız yürüyüşle sandık görevlilerinin teker teker tespitine başlıyoruz. Sandığı korumaktan partimizin programını iktidar programına dönüştürmekten adayımızı belirlemeye uzanan sürecin ilk günündeyiz.

"2025 YILINDA SANDIK GELİYOR"

Şubat Mart ve Nisan aylarında hazırlıklarımızı tamamlayarak 2025 yılında sandık geliyor biz hazırız demek için çalışmalara bugün başlıyoruz. Sayıları 1 milyon 600 bine yaklaşan CHP üyesi cesur yürekle birlikte belirleyeceğiz. Partiye kaydolan herkes cumhurbaşkanı belirleme sürecine katılacak"