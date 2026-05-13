Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

CHP'li Yankı Bağcıoğlu: Savunma sanayisine yapıcı eleştirilerimiz devam edecek

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisinin siyaset dışı bir alan olduğunu savunarak, "Türk milletinin bağışlarıyla, katkılarıyla bu seviyeye geldi. Bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak görüyoruz." şeklinde konuştu. Savunma sanayisine yönelik yapıcı eleştirilerinin süreceğini belirten Bağcıoğlu, "CHP gelince İHA'lar uçmayacak, gemiler yüzmeyecek ifadesi iftiradır" dedi.

GİRİŞ:
13.05.2026
01:32
|
GÜNCELLEME:
13.05.2026
saat ikonu 01:32

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, partisinin Samsun il başkanlığında basın toplantısı düzenledi. Harp Malulü , Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şubesini ziyaret ederek gaziler ve şehit aileleriyle bir araya gelen Bağcıoğlu, Samsun Kadın Kolları tarafından el emeğiyle hazırlanan hediyeleri ve gazilere sunduklarını söyledi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yankı Bağcıoğlu, savunma sanayisinin siyaset dışı bir alan olarak görülmesi gerektiğini vurgulayarak, partisinin bu konudaki yapıcı eleştirilerinin devam edeceğini belirtti.
Bağcıoğlu, savunma sanayisinin TUSAŞ'ın kuruluşuyla başlayan süreçte tüm cumhuriyet hükümetlerinin ve vatandaşların katkılarıyla bu seviyeye geldiğini ifade etti.
CHP'nin savunma sanayisindeki temel prensibinin daima ilerisi olduğunu ve partinin savunma sanayisini baltalayacağı yönündeki iddiaların iftira olduğunu söyledi.
Emekli askeri personelin özlük haklarında iyileştirme yapılması çağrısında bulundu.
"SAVUNMA SANAYİSİ SİYASETİN DIŞINDA"

Daha sonra Samsun Yurt Savunma Sanayi firmasını ziyaret ettiklerini belirten Bağcıoğlu, savunma sanayisinin siyaset dışı bir alan olarak görülmesi gerektiğini vurguladı.

Deniz Kuvvetleri'nde de görev yapmış olan emekli Tümamiral Yankı Bağcıoğlu, "Özellikle 1973'te TUSAŞ'ın kurulmasını esas alırsak bu dönemden itibaren rahmetli Bülent Ecevit'in, rahmetli Necmettin Erbakan'ın, rahmetli Turgut Özal'ın değişik seviyelerde yaptıkları katkılarla ve tüm cumhuriyet hükümetlerinin ortak katkılarıyla bu hale geldiğine inanıyoruz. Savunma sanayisinin vatandaşlarımızın, Türk milletinin bağışlarıyla, katkılarıyla bu seviyeye geldiğine inanıyoruz. Dolayısıyla bunu bir parti holiganlığı gibi değil, siyaset dışı bir gündem olarak tutuyoruz." diye konuştu.

"YAPICI ELEŞTİRİLERİMİZ DEVAM EDECEK"

Genel Başkanı Özgür Özel ile geçen hafta İstanbul'daki SAHA EXPO Fuarı'na gittiklerini anlatan Bağcıoğlu, " konusundaki yapıcı eleştirilerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bizim savunma sanayisindeki temel prensibimiz, daima ileridir. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gelecek, savunma sanayisi akamete uğrayacak, İHA'lar uçmayacak, gemiler yüzmeyecek... Bu en basit tabiriyle iftiradır. Bunu ifade edenler de müfteridir." ifadelerini kullandı.

EMEKLİ ASKERLERİN ÖZLÜK HAKLARINA İYİLEŞTİRME ÇAĞRISI

Şehit aileleri, gaziler ve emekli askerlerin sorunlarıyla ilgili değerlendirmede bulunan Bağcıoğlu, "Kahramanlara Vefa Çalıştayı"nda belirlenen kanun tekliflerinin hayata geçirilmesi ve emekli askeri personelin özlük haklarında iyileştirme yapılması gerektiğini söyledi.

