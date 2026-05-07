TBMM'de Atatürk tartışması! AK Parti'den CHP'ye YILDIRIMHAN örneği: "Atatürk'ün izinden gitmek budur"

TBMM'de CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'in hükümete yönelik Atatürk eleştirisine AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan jet bir cevap geldi. Türkiye'nin ilk kıtalararası balistik füzesi YILDIRIMHAN üzerinden örnek veren Usta, "Atatürk'ün izinden gitmek budur" dedi. Usta, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları üzerinden de CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

07.05.2026
14:25
07.05.2026
14:38

TBMM'de AK Parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşanırken, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, milli savunma sanayii ürünlerini örnek göstererek CHP'ye eleştirilerde bulundu.
AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e yanıt olarak kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ın üzerinde Atatürk imzasıyla sergilendiğini belirtti.
Usta, SAHA EXPO 2026'da sergilenen Baykar'ın K2, Mızrak, Sivrisinek ile Alpay-2 ve Atilla gibi milli savunma sanayii ürünleriyle Atatürk'ün izinden gitmeyi tercih ettiklerini söyledi.
Usta, kimsenin Atatürk ile bir sorunu olmadığını, aksine kurucu lider olarak saygıyla anıldıklarını ifade etti.
Leyla Şahin Usta, yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları üzerinden CHP'yi eleştirerek, Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluk yapanların nasıl hesap vereceklerini düşünmeleri gerektiğini söyledi.
Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ın üzerinde Atatürk imzasıyla sergilendiğine işaret eden Usta, "Atatürk'ün izinden gitmek budur" ifadelerini kullandı.

"KİMSENİN ATATÜRK'LE BİR SORUNU YOK"

SAHA EXPO 2026'da sergilenen, milli ve yerli savunma sanayiinin eserlerinden örnek veren Usta, "Baykarın üç stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay-2 ve Atilla... Biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok, tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz" dedi.

"ATATÜRK'E KARŞI NASIL HESAP VERECEKLER..."

Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları üzerinden de CHP'yi sert sözlerle eleştiren Usta, "Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar" diye konuştu.

