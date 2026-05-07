TBMM'de Atatürk tartışması! AK Parti'den CHP'ye YILDIRIMHAN örneği: "Atatürk'ün izinden gitmek budur"

TBMM'de AK parti ile CHP arasında Atatürk tartışması yaşandı. Hükümete, Atatürk eleştirisi yapan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir'e cevap AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta'dan geldi.
Kıtalararası balistik füze YILDIRIMHAN'ın üzerinde Atatürk imzasıyla sergilendiğine işaret eden Usta, "Atatürk'ün izinden gitmek budur" ifadelerini kullandı.
SAHA EXPO 2026'da sergilenen, milli ve yerli savunma sanayiinin eserlerinden örnek veren Usta, "Baykarın üç stratejik ürünü K2, Mızrak ve Sivrisinek ilk kez sergileniyor. Yine Alpay-2 ve Atilla... Biz bunlarla Atatürk'ün izinden gitmeyi, bunlarla anılmayı tercih ediyoruz. İddia ettiğiniz gibi kimsenin bu ülkede Atatürk'le bir sorunu yok, tam tersine bu ülkenin kurucu lideri ve önderi olarak saygıyla ve hürmetle her zaman anıyoruz" dedi.
Yolsuzluk ve rüşvet soruşturmaları üzerinden de CHP'yi sert sözlerle eleştiren Usta, "Atatürk'ün arkasına sığınıp yolsuzluğu, hırsızlığı kendilerine kılıf yapanlar asıl Atatürk'e karşı nasıl hesap verecekler düşünüp ona baksınlar" diye konuştu.