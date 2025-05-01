Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
14°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Yusuf Özgür Bülbül

Çift forvet mi tek aday mı? CHP'de adaylık bilmecesi!

Gazeteci Barış Yarkadaş, TGRT Haber'de yayınlanan Taksim Meydanı’nda CHP'deki cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini değerlendirdi. Yarkadaş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in son açıklamalarıyla "çift forvet" politikasına geri döndüğünü belirtti…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Yusuf Özgür Bülbül
|
GİRİŞ:
01.05.2025
saat ikonu 23:02
|
GÜNCELLEME:
01.05.2025
saat ikonu 23:08

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayı stratejilerini değerlendirdi. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun bu "çift forvet" söyleminden rahatsız olduğunu, ancak Özel'in "bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" demesine rağmen, olası yasal engeller nedeniyle Mansur Yavaş'ın da aday olarak düşünüldüğünü söyledi. İmamoğlu'nun adaylığının önündeki en büyük engelin diploması olduğunu kaydetti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1918022059730391523

“BİR ADAY ÇIKARMAK ZORUNDA”

Gazeteci Barış Yarkadaş, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel son açıklamalarıyla çift forvet politikasına geri döndü. “Elimizde çift forvet var” diyerek neden bir kadın adayımız da olmasın demiş Özgür Özel. Önceki hafta Ekrem İmamoğlu çift forvet söyleminden rahatsız oldu. Özgür Özel “bizim adayımız Ekrem İmamoğlu’dur” dese de önümüzdeki seçim bir aday çıkarmak zorunda. İmamoğlu’nun adaylığı önünde yasal bir engel oluşursa CHP açısından en uygun aday Mansur Yavaş’tır. Ekrem İmamoğlu'na diploması iade edilmezse aday olamaz”

Çift forvet mi tek aday mı? CHP'de adaylık bilmecesi!

Mansur Yavaş'ın akıllı bir siyasetçi olduğunu ve hukuki süreçlerin tamamlanmasını bekleyeceğini belirten Yarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin gerçekçi değerlendirmeler yapması gerektiğini söyledi. Yarkadaş, “Mansur Yavaş ben adayım diyor ancak bekliyor. CHP Genel Merkezi gerçekçi değerlendirmeler yapmalı” dedi.

“YAVAŞ ŞART SUNARAK GELECEK”

Hukukçu Rezan Epözdemir, CHP'nin olağandışı bir değişiklik olmaması durumunda adayının İmamoğlu olduğunu, ancak diplomasının en büyük engel olduğunu belirtti. Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan ise Mansur Yavaş'ın şart sunarak aday olabileceğini değerlendirdi. Turan, “Mansur Yavaş oyuna gelir mi? Gelmedi. Bence Mansur Yavaş şart sunarak gelecek.” değerlendirmesini yaptı.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Özgür Özel Cumhurbaşkanı aday planını ilan etti: İmamoğlu içeride olursa...
Son dakika | CHP Kurultay iptal davaları birleştirildi
ETİKETLER
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.