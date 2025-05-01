Çift forvet mi tek aday mı? CHP'de adaylık bilmecesi!

TGRT Haber’de yayımlanan Gürkan Hacır’la Taksim Meydanı programında konuşan Gazeteci Barış Yarkadaş, CHP’nin cumhurbaşkanlığı adayı stratejilerini değerlendirdi. Yarkadaş, Ekrem İmamoğlu'nun bu "çift forvet" söyleminden rahatsız olduğunu, ancak Özel'in "bizim adayımız Ekrem İmamoğlu'dur" demesine rağmen, olası yasal engeller nedeniyle Mansur Yavaş'ın da aday olarak düşünüldüğünü söyledi. İmamoğlu'nun adaylığının önündeki en büyük engelin diploması olduğunu kaydetti.

https://x.com/tgrthabertv/status/1918022059730391523

“BİR ADAY ÇIKARMAK ZORUNDA”

Gazeteci Barış Yarkadaş, “CHP Genel Başkanı Özgür Özel son açıklamalarıyla çift forvet politikasına geri döndü. “Elimizde çift forvet var” diyerek neden bir kadın adayımız da olmasın demiş Özgür Özel. Önceki hafta Ekrem İmamoğlu çift forvet söyleminden rahatsız oldu. Özgür Özel “bizim adayımız Ekrem İmamoğlu’dur” dese de önümüzdeki seçim bir aday çıkarmak zorunda. İmamoğlu’nun adaylığı önünde yasal bir engel oluşursa CHP açısından en uygun aday Mansur Yavaş’tır. Ekrem İmamoğlu'na diploması iade edilmezse aday olamaz”

Mansur Yavaş'ın akıllı bir siyasetçi olduğunu ve hukuki süreçlerin tamamlanmasını bekleyeceğini belirten Yarkadaş, CHP Genel Merkezi'nin gerçekçi değerlendirmeler yapması gerektiğini söyledi. Yarkadaş, “Mansur Yavaş ben adayım diyor ancak bekliyor. CHP Genel Merkezi gerçekçi değerlendirmeler yapmalı” dedi.

“YAVAŞ ŞART SUNARAK GELECEK”

Hukukçu Rezan Epözdemir, CHP'nin olağandışı bir değişiklik olmaması durumunda adayının İmamoğlu olduğunu, ancak diplomasının en büyük engel olduğunu belirtti. Eski AK Parti Milletvekili Ali Turan ise Mansur Yavaş'ın şart sunarak aday olabileceğini değerlendirdi. Turan, “Mansur Yavaş oyuna gelir mi? Gelmedi. Bence Mansur Yavaş şart sunarak gelecek.” değerlendirmesini yaptı.