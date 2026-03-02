Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde; NATO’nun gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan barış diplomasisi! Peş peşe kritik temaslar Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bir telefon görüşmesi yaparak NATO gündemindeki hususlar, bölgesel ve küresel gelişmeler ile Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarını ele aldı. Erdoğan, Türkiye'nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini ve kalıcı barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemini vurguladı. Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi hazırlıklarının sürdüğünü ve Türkiye'nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti. Rutte, NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

KALICI BARIŞ VURGUSU

Erdoğan, Türkiye’nin bölgemizdeki çatışmalı süreci hassas bir şekilde takip ettiğini, kalıcı ve sürdürülebilir barış için diplomasiye fırsat verilmesinin önemli olduğunu vurguladı.

Erdoğan, Ankara’da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi ile ilgili hazırlıkların sürdüğünü, Türkiye’nin zirveye layıkıyla ev sahipliği yapacağını ifade etti. Görüşmede, NATO Genel Sekreteri Rutte de NATO olarak 360 derece bakış açısıyla müttefiklerin güvenliğinin teminine katkı sunmaya devam edeceklerini belirtti.

https://x.com/iletisim/status/2028507555388121091