Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete 'takoz' göndermesi: Engelleri bir bir aştık

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda açıklamalarda bulundu. Ulaştırmada yapılan yatırımların ekonomi için adeta itici bir güç haline geldiğini söyleyen Erdoğan, ulaştırma ve haberleşme altyapısına 300 milyar dolarlık yatırım yapıldığını aktardı. Konuşmasında muhalefete yüklenen Erdoğan, "Ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik. Takoz siyaset anlayışına hiçbir zaman takılmadık. Engelleri bir bir aştık" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen "Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu"nda konuştu. Türkiye’nin ulaşım ve altyapı alanında hayata geçirdiği dev yatırımların ekonomiye ve istihdama etkisini vurgulayan Erdoğan, “Yol medeniyettir” anlayışıyla büyük bir seferberlik başlattıklarını söyledi. Bölgesel krizlerin ve jeopolitik belirsizliklerin lojistik hatların önemini daha da artırdığını belirten Erdoğan, muhalefetin birçok projeye karşı çıktığını hatırlattı. Muhalefete 'takoz siyaseti' göndermesinde bulunan Erdoğan, "Ülkemizdeki muhalefetin engelleme çabalarıyla mücadele ettik. Takoz siyaset anlayışına hiçbir zaman takılmadık. Engelleri bir bir aştık" diye konuştu.

"LOJİSTİK HATLARIN ÖNEMİ DAHA DA ARTTI"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"Forumun uluslararası toplantıdan öte, Türkiye'nin kapasitesini dünyaya göstereceğine inanıyorum. Foruma katkı verecek siz değerli dostlarıma teşekkür ediyorum. Lojistik hatların önemi daha da arttı.

"BÜYÜK BİR YATIRIM SEFERBERLİĞİ BAŞLATTIK"

Türkiye'nin son 22 yıldır, iletişim ve enerji hatlarının gerisinde yatan işte bu yaklaşımdır. Yol medeniyettir dedik. Büyük bir yatırım seferberliği başlattık. Son dönemde ulaştırma yatırımları ekonomimizin adeta itici gücü haline geldi. Küresel ticaretin yeniden şekillendiğine şahit oluyoruz. Hürmüz'ün kapatılma ihtimali de bunu net olarak gösterdi.

"HAVA YOLUNU HALKIN YOLU HALİNE BİZ DÖNÜŞTÜRDÜK"

İktidarlarımız döneminde ulaştırma ve haberleşme altyapısına yaklaşık 300 milyar dolarlık yatırım yaptık. Bu yatırımların 177 milyar dolarlık kısmı iktidar yollarına, 64 milyar doları demir yollarına, 25 milyar doları hava yollarına, 4 milyar doları deniz yollarına ilave ettik. Türkiye'yi hızlı trenle biz tanıştırdık. Hava yolunu halkın yolu haline biz dönüştürdük. Havalimanı sayımızı 58'e ulaştırdık. İstanbul Havalimanı yılın ilk 5 ayında 32 milyona yaklaşan yolcu sayısıyla kendi rekorunu kırdı.

MUHALEFETE YÜKLENDİ

Burada şu acı gerçeği de vurgulamak mecburiyetindeyim. Hükümet olarak bütün bu yatırımları yaparken muhalefetin ve marjinal örgütlerin engelleme çabalarıyla da mücadele ettik. Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü sabote etmek için sokak olayları dahil her yolu denediler. İstanbul Havalimanı ile ilgili bir sürü iftira aldılar. Gün oldu yol mu yiyeceğiz dediler. Gün oldu bunlar israf dediler. Gün oldu yeni yol yaparak trafik sorunu çözülmez dediler. Gün oldu projeleri durdurmak için mahkeme kapılarında nöbet tuttular. Burada sayamayacağımız bin sürü iddia, iftira ve eleştiri ile ulaştırma yatırımlarımıza kara çaldılar. Aslında ne iş yaptılar ne hizmet ürettiler ne de bizim iş yapmamızı, hizmet üretmemizi, vatandaşımızı hak ettiği eserlerle buluşturmamızı istediler. İdeolojik konfor alanlarının dışına çıkmaya hiçbir zaman yanaşmadılar. Ama biz bunlara aldırmadık. Muhalefetin takoz siyasetine hiçbir zaman teslim olmadık. Engellere takılmadan projelerimizi kararlılıkla hayata geçirdik. Hemen hepsi kıvanç kaynağımız pek çok eseri, yatırımı, vizyon projesini halk olsun ülkemizin kazançhanesine başarıyla yazdık.

"KALKINMA YOLU'NUN ÜRETİM ETKİSİ 50 MİLYAR DOLARI AŞACAK"

Bir başka önem verdiğimiz proje Kalkınma Yolu. Ticari bir tasavvur olmanın ötesinde bir barış projesi olan Kalkınma Yolu, kuzey-güney ekseninde coğrafyaları birbirine bağlarken, komşumuz Irak'ı merkez alan konumuyla bölgesel istikrar ve refahın anahtarıdır. Kalkınma Yolu'nun 10 yıllık projeksiyonla üretim etkisi 50 milyar doları aşacak. İstihdama etkisinin ise yıllık ortalama 63 bin kişiyi bulması hesaplanıyor. Kalkınma Yolu'yla jeopolitik imkanlarımızı tüm bölgemizin faydalanacağı kapsamlı bir ekonomik avantaja dönüştüreceğiz. Projenin en büyük kazananı bizimle ve komşumuz Irak'la birlikte bölgemizdeki bütün kardeş ülkeler olacak"