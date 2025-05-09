Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e boykot tepkisi: Yaptığı ekonomik tetikçiliktir

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. CHP lideri Özgür Özel'i yaptığı boykot çağrısı üzerinden sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Muhalefet başkanının yaptığı ekonomik tetikçiliktir. CHP'nin normalleşmesi şart. Siyaseti marjinalleştirmek bu ülkeye yapılacak çok büyük bir kötülüktür" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD 28. Olağan Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu. Ekonomi politikalarının rasyonel bir zeminde uygulanmaya devam ettiğini söyleyen Erdoğan, "Son 1,5 aydır yaşanan dalgalanmalar karşısında başarılı bir sınav verdik. Malum çevrelerin operasyonları ellerinde patladı" diye konuştu. Yaptığı boykot çağrısı üzerinden CHP lider Özgür Özel'i de sert sözlerle eleştiren Erdoğan, "Muhalefet başkanının yaptığı ekonomik tetikçiliktir. CHP'nin normalleşmesi şart. Siyaseti marjinalleştirmek bu ülkeye yapılacak çok büyük bir kötülüktür" ifadelerini kullandı.

"HER OYUNU BOZACAK HER ENGELİ AŞACAĞIZ"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"MÜSİAD'da hizmet etmiş kardeşlerime bugün bir kez daha teşekkür ediyorum. Bugün çok daha güçlü Türkiye var. Nice oyunu bozduk kirli senaryoları yırtıp attık. Bundan sonra da her oyunu bozacak her engeli aşacağız.

"MÜSİAD TÜRK EKONOMİSİNE ÇOK DEĞERLİ KATKILARDA BULUNDU"

MÜSİAD mensupları ekonomide sanayide hayır işlerinde destan yazdılar. Türkiye için çalışmaktan asla vazgeçmediler. MÜSİAD Türk ekonomisine çok değerli katkılarda bulundu. Küresel ekonomi fırtınalı bir denizde... Krizlere aldırmadan yol alıyoruz.

ENFLASYON MESAJI

Taşların yerine oturması biraz daha zaman alacak. Hükümet olarak fırtınalı sularda gemiyi güvenli limana ulaştıracak iradeye ziyadesiyle sahibiz. Yıllık enflasyon 11 aydır kesintisiz düşüyor. Kayıt dışılıkla mücadelede geri adım atamayız. Cari açığımız istikrarlı şekilde geriliyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş lehimize işliyor.

"OPERAYONLARI ELLERİNDE PATLADI"

Son bir buçuk aydır yaşanan dalgalanmalara başarılı bir sınav verdi. Malum çevrelerin operasyonu ellerinde patladı. Bu haftadan itibaren rezervlerimiz yeniden artmaya başladı. Ekonomi programımız sabotajlara karşı direnişli. İhracat sadece döviz geliri değildir, üretimdir.

ÖZGÜR ÖZEL'E BOYKOT TEPKİSİ

Muhalefetin başkanı ülkesini yabancı basına şikayet ediyor, yerli ve milli markalarına boykot çağrısı yapıyor. Muhalefet başkanının yaptığı ekonomik tetikçiliktir. CHP'nin normalleşmesi şart. Siyaseti marjinalleştirmek bu ülkeye yapılacak çok büyük bir kötülüktür.

https://x.com/tgrthabertv/status/1920820142306439263

"TÜRKİYE'NİN KUCAKLAŞMAYA İHTİYACI VAR"

Kantarın topuzu kaçmıştır. Düzelme umudu da azalmaktadır. Siyaseti marjinalleştirmek bu ülkeye yapılacak çok büyük bir kötülüktür.

Bu demode üslubun ülkemize, bunun üzerinden siyasi kazanç elde etmek isteyenlere de katkısı yoktur. CHP'nin süratle normalleşmesi şart. CHP'nin iradesine vurulan vesayet prangalarını kırması gerekiyor. Sayın Genel Başkan'ın artık suç örgütünün boyunduruğundan kurtulup kendisini toparlaması gerekiyor. Muhalefet aktörlerini sükunete, sorumlu dille siyaset yapmaya davet ediyorum. Türkiye'nin kucaklaşmaya ihtiyacı var."