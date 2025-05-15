Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan terörsüz Türkiye mesajı: En büyük eserimizdir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde “Teşkilat Akademisi Liderlik Okulu” programında açıklamalarda bulundu. Terörsüz Türkiye sürecine ilişkin kritik mesajlar veren Erdoğan, terör örgütü PKK'nın silah bırakma sürecini MiT'in titizlikle izleyeceğini söyledi.

"SİYASET SAHNESİNE TESADÜFEN ÇIKMADIK"

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Konuşmamın hemen başında merkez üssü Konya Kulu olan ve Ankara'da da hissettiğimiz 5,2 büyüklüğündeki depremden dolayı geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Rabbim bizleri tüm insanlığa hizmet yolundan ayırmasın diyorum. Tüm eğitimcilerimize şimdiden teşekkür ediyoruz. Siyaset sahnesine tesadüfen çıkmış kadro, teşkilat değiliz. Ortak hedeflerimiz, ortak bir davamız var.

"MUHALEFETTEN EN ÖNEMLİ FARKIMIZ..."

Bizim muhalefetten en önemli farkımız budur. AK Parti'nin hikayesi işte budur. Hem gaza ruhunu taşıyan nefer hem de birer dervişsiniz. Dervişlik öyle ucuz değil. Biz hem Türkiye'yi hem de kalpleri inşa etmek için bu yola revan olduk. Bizim davamız, derdimiz büyük. Bu yol meşakkatli, zorlu bir yol. Bu yol aşk ister, gayret ister. Kardeşlerim biz yanacağız ki çevremiz aydınlanacak. Biz bu yola çıkar için, makam mevki için çıkmadık. Biz bu yola vatan uğruna millet uğruna yanmak için çıktık.

"BİRBİRİMİZE DÜŞÜNCE ÇOK BÜYÜK ACILAR YAŞADIK"

Birbirimize düşünce çok büyük acılar yaşadık. Bunu hasımlarımız emperyalistler bunu çok iyi biliyor. Aramıza cetvelle çizer gibi sınırlar çizdiler. Nifak ve fitne soktular. Bizi birbirimize düşman etmek için ellerinden geleni yaptılar. Onlar çok iyi biliyor ki Türk Kürt Arap birlikte hareket ederlerse çok büyük olurlar. Maalesef zaman zaman kurdukları tuzaklarda başarılı da oldular. Bizi birbirimizden ayırmak isteyenlerin tuzağına düşenler oldu.

"TERÖRÜN KULLANIM SÜRESİ BİTTİ"

Kardeşliğimize pusu kurmaya devam ediyorlar. Biz bu tuzağa düşmeyeceğiz. Biz bu oyunlara asla gelmeyeceğiz. Türk'ü Kürt'ten ayırırsan Arap'tan ayırırsan yalnız kalır, zayıflar. Kutuplaştıran, bölen parçalayan değil birleştiren olacağız. Başkaları ne yaparsa yapsın biz inadına kardeşliği savunacağız. Bölücü terör örgütü kendisini fesih edeceğini ve silah bırakacağına açıkladı. Terörün kullanım süresi bitti.

"EN BÜYÜK ESERİMİZİ İNŞA EDİYORUZ"

Terörsüz Türkiye ile inşallah en büyük eserimizi inşa ediyoruz. Bugüne kadar her ne yaptıysak bu salonda bulunan bulunmayan geniş AK Parti ailesi ile yaptık. Bu ülkenin aleyhine olacak her girişimin karşısında en başta Erdoğan, Bahçeli durur diyeceksiniz. Terörsüz Türkiye'yi vatandaşlarımıza hep birlikte anlatacağız. Gayretleriniz için şimdiden hepinize teşekkür ediyorum."