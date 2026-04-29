Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında, Avusturya Federal Avrupa ve Uluslararası İşler Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile görüştü.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: 'Hürmüz Boğazı'nı açma niyeti önemli' Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Avusturya ziyareti kapsamında yaptığı açıklamada, İsrail'in ihlallerinin önlenmesi, Gazze'de ikinci aşamaya geçiş, gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği ve ateşkesin uzatılmasının önemine değinerek, hem ABD hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma niyetinin önemli olduğunu vurguladı. İsrail'in ihlallerinin önlenmesi Gazze'de ikinci aşamaya geçiş için önemli. Gümrük birliğinin güncellenmesi ve vize serbestliği konuları çözülmeye çalışılıyor. Ateşkesin uzatılması ve tekrar savaşa dönülmemesi önemli. Her iki tarafın da ateşkeste nihai bir sonuca ulaşması için adım atması önemli. Hem ABD hem de İran'ın Hürmüz Boğazı'nı açma niyeti önemli.

Fidan ve Meinl-Reisinger, ikili ilişkilerin ve bölgesel meselelerin ele alındığı görüşmenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Fidan'ın konuşmasından öne çıkan satır başları şu şekilde:

"HÜRMÜZ BOĞAZI'NI AÇMA NİYETİ ÖNEMLİ"

"İsrail’in ihlallerinin önlenmesi Gazze’de ikinci aşamaya geçiş için önemli. Özellikle gümrük birliğinin güncellenmesi, vize serbestliği konusunu çözmeye çalışıyoruz. Ateşkesin uzatılması önemli bir husus, bizim için önemli olan tekrar savaşa dönülmemesi. Ateşkes ilan edildiğinde de vurgulamıştık. 15 günlük süre yeterli olmayabilir, ilave süreye ihtiyaç olabilir demiştik. Önümüzdeki birkaç gün çok önemli. İki tarafın da ateşkeste nihai bir sonuca ulaşması için adım atması önemli. Müzakere maddelerinin çözülmesi zor. Ancak her iki tarafta Hürmüz Boğazı'nı açma niyeti önemli."

AB'YE ÜYELİK SÜRECİNE İLİŞKİN AÇIKLAMA

Türkiye'nin AB üyelik sürecine ilişkin soruya cevap veren Fidan, şunları dile getirdi:

"Her hikayenin iki tarafı var. Şu önemli; biz hiçbir zaman için üyelik koşulları gerçekleşmeden üye olma talebinde bulunmadık. Avrupa Birliği'nde 'Türkiye'nin şartlar sağlandığı zaman biz üye olmasını kabul ediyoruz' diyecek bir irade yok. Bizim değerlendirme aşamasına geçmemiz için AB'de iradenin oluşması gerekiyor. Bizim realist olarak izlediğimiz politika şu; Türkiye ile AB ilişkilerinin her zaman iyi olması gerekiyor. Gümrük Birliği Anlaşması konusunda AB tarafında irade koyma konusunda sıkıntılar var. Umarım var olan ilişkilerimizi daha ileri seviyeye taşırız."