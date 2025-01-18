Ekrem İmamoğlu için Tunceli formülü! Cem Küçük açıkladı: Ara seçim planlar arasında

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği günden bu yana dillendirdiği 'iki forveti' Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş​'ın adaylığı için formüller geliştirilmeye başlandı.

Özgür Özel'in üzerinde durduğu Ekrem İmamoğlu​ adaylığı düşünülse de 'siyasi yasak' davası akıllarda soru işareti oluşturuyor. İmamoğlu’nun YSK üyelerine hakaret suçlamasıyla yargılandığı davada verilen 'siyasi yasak​' kararının onanması ihtimaline karşı CHP'de yeni formüller düşünüldü.

TGRT Haber canlı yayınında konuşan Türkiye Gazetesi Yazarı Cem Küçük​, Ekrem İmamoğlu için düşünülen formülü açıkladı. Küçük, Tunceli'de ara seçime gidilip Ekrem İmamoğlu'na vekillik kazandırma düşüncesi içinde olunduğunu iddia etti.

Tunceli'nin tek milletvekili olan DEM Parti'li Ayten Kordu'nun istifası sonrası ara seçime gidileceğini belirten Küçük buradan İmamoğlu'nun aday olacağını öne sürdü.

İşte Cem Küçük'ün açıklaması şu şekilde:

"CHP'li isimler Ekrem İmamoğlu'na siyasi yasak gelmesi ihtimaline karşın yeni formüller üretiyor. Tunceli'de bir ara seçim yapılması ve buradan İmamoğlu'nun bu kentten dokunulmazlık zırhı kazandırılmak isteniyor. Genel başkanlık formülü de konuşulmuş ama bana Tunceli formülü daha mantıklı geliyor. DEM Parti'nin Tunceli Milletvekili Ayten Kordu istifa ederse orada bir ara seçim oluyor. Ekrem Bey oradan seçilirse dokunulmazlığı alıyor."