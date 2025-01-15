Ekrem İmamoğlu: Madem hedefiniz benim, onayın cezamı

15 Ocak 2025 16:35 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 16:51

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beşiktaş Belediyesi'ne yönelik soruşturmaya tepki göstermeye devam ediyor. Yaşananlara isyan eden İmamoğlu, "Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!" dedi.

İstanbul’da bir suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, Beşiktaş​ Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da aralarında bulunduğu 40 kişi günü gözaltına alındı. Suç örgütünün, belediye başkanları ve üst düzey belediye yöneticilerine rüşvet vererek ihaleleri yönlendirdiği belirtildi. Gözaltı sonrası başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu olmak üzere CHP​ tarafından peş peşe tepki geldi. Bugün Beşiktaş Belediyesi’ni ziyaret eden İmamoğlu yine konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

"KAFASINI KUMA SOKARAK ÖYLE GÖRMEZDEN GELEMEZLER"

İmamoğlu şunları söyledi:

"Bu operasyonlar sürerse artık ne yapacaksak milletçe hep beraber yapacağız. Bu konu artık sadece CHP ya da başka partinin sorunu olmaktan çıkmıştır. Bugün bizim belediye başkanlarımızın meselesi gibi görenler öyle kafasını kuma sokarak öyle görmezden gelemezler. Yarın sizin başınıza gelir. İnanın, dokunulmazlığı olan milletvekillerinin başına gelecek. Sanatçılar, sporcular, esnaf, çiftçi... Herkesin başına gelecek. Bu konuyla benim ne alakam var diyen vatandaşın bile başına gelecek.

"BANA HAYATI DAR ETMEYE ÇALIŞANA MEYDAN OKUYORUM"

Bana hayatı dar etmeye çalışana meydan okuyorum. İBB'ye ve bana ulaşmak ise hedefiniz benim yol arkadaşlarıma ve ailelerine çile çektirmenize, bahaneler yaratmanıza gerek yok. İşte siyasi yasak davam orada! Madem hedefiniz benim, bari burada mert olun. Onayın benim cezamı, milleti rahat bırakın!"