Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geliyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı almıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise bu süreçte aday olmayacağını açıklamıştı. Ön seçimde tek aday olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkmıştı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, ANKARA'DA BULUŞACAK

Son yaşanan gelişmelerin ardından Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geleceği duyuruldu. Yavaş-İmamoğlu görüşmesinin yarın saat 11.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşeceği öğrenildi.

"BENİM DE KENDİ SİYASİ YOL HARİTAM VAR" "

Öte yandan Masur Yavaş’ın İmamoğlu’nun cumartesi günü Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağı aktarılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yavaş, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var" ifadelerini kullanmıştı.

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Yavaş açıklamasının devamında ise şunları söylemişti:

"Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek çok büyük bir ayıptır. Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.