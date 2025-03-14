Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
19°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geliyor!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın yarın Ankara'da bir araya geleceği bildirildi. İkili arasındaki görüşmenin ABB binasında gerçekleşeceği belirtildi.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş bir araya geliyor!
KAYNAK:
Sözcü
|
GİRİŞ:
14.03.2025
saat ikonu 12:18
|
GÜNCELLEME:
14.03.2025
saat ikonu 12:22

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), cumhurbaşkanı adayını belirlemek için ön seçim yapma kararı almıştı. ABB Başkanı Mansur Yavaş ise bu süreçte aday olmayacağını açıklamıştı. Ön seçimde tek aday olarak İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu öne çıkmıştı.

YAVAŞ VE İMAMOĞLU, ANKARA'DA BULUŞACAK

Son yaşanan gelişmelerin ardından Mansur Yavaş ile Ekrem İmamoğlu’nun bir araya geleceği duyuruldu. Yavaş-İmamoğlu görüşmesinin yarın saat 11.00’de Ankara Büyükşehir Belediyesi’nde gerçekleşeceği öğrenildi.

"BENİM DE KENDİ SİYASİ YOL HARİTAM VAR" "

Öte yandan Masur Yavaş’ın İmamoğlu’nun cumartesi günü Ankara’da düzenleyeceği toplantıya katılmayacağı aktarılmıştı. Konuya ilişkin açıklama yapan Yavaş, "Ekrem Başkan benim yol arkadaşımdır. Ancak benim de kendi siyasi yol haritam var" ifadelerini kullanmıştı.

"KİMSENİN YEDEĞİ DEĞİLİM"

Yavaş açıklamasının devamında ise şunları söylemişti:

"Bir siyasetçi hakkında 'ona yasak gelsin de onun yerine ben geçeyim' diye düşünüyor demek çok büyük bir ayıptır. Kimsenin yedeği değilim, kendimi o konuma düşürmem" demişti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Ekrem İmamoğlu’nun planladığı hamle boşa düştü! Mansur Yavaş’tan soğuk mesaj
Mansur Yavaş bir kez daha 'anket' dedi! 'Seçim yaklaşınca değerlendiririz'
ETİKETLER
#ekrem imamoğlu
#chp
#mansur yavaş
#ankara büyükşehir belediyesi
#cumhurbaşkanı adayı
#ön seçim
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.