Fatih Erbakan'dan 'Abdullah Öcalan' tepkisi: Bu bir acizliktir, teslimiyettir

25 Ekim 2024 16:40 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 16:41

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin eli kanlı terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile ilgili çağrısına tepki gösterdi. Erbakan, "Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni, ordumuzu, güvenlik güçlerimizi aciz gösterir” dedi.

Yeniden Refah Partisi lideri Fatih Erbakan​, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında MHP lideri Devlet Bahçeli​'nin eli kanlı terör örgütü PKK​'nın elebaşı Abdullah Öcalan'a yönelik “Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin DEM Parti grup toplantısında konuşsun, terörün bittiğini, örgütün lağvedildiğini ilan etsin” sözlerini tepki gösterdi.

"ŞEHİTLERİMİZİN HATIRASINA VURULMUŞ AĞIR BİR DARBEDİR"

Bahçeli'nin teröristbaşı Abdullah Öcalan ile ilgili açıklamalarına değinen Erbakan, “Böyle bir olay milletimizin terörle mücadelesine, şehitlerimizin hatırasına vurulmuş ağır bir darbedir. 40 senedir Türküyle, Kürdüyle bu kadar kayıplar, şehitler verdik, mücadele ettik. Güvenlik güçlerimiz gözünü, kulağını kaybetti, on binlerce yavru yetim kaldı, eşler dul kaldı. Ekonomik, maddi, manevi, sosyolojik olarak ne büyük bedeller ödedik. Bütün bu mücadele bunun için miydi sorusu elbette ki soruluyor. Terör örgütü eylemleri yüzünden bölge geri kaldı, işsizlik, fakirlik aldı başını gitti. Sadece Türkler değil, batıdaki vatandaşlarımız değil, doğudaki vatandaşlarımız, Kürt kardeşlerimiz terör örgütünden zarar gördü” dedi.

'ABD' SÖZLERİ DİKKAT ÇEKTİ

PKK'nın tek başına lav edilmesinin işe yaramayacağını altını çizen Erbakan, “Yanımızda Amerika tarafından eğitilmiş, donatılmış, 140 bin kişilik terör ordusu konuşlandırılmışken, sadece PKK'da birkaç yüz kişinin silah bırakması bir anlam ifade etmeyecektir” ifadelerini kullandı.